به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هرچه فضای شهر شلوغ‌تر می‌شود، انسان‌ها بیشتر دنبال یک گوشه ساکت می‌گردند؛ جایی که حتی چند دقیقه نگاه‌کردن به آن، آشفتگی ذهنی را کم کند. بسیاری از افراد برای برطرف کردن این نیاز، به سراغ محوطه‌ سازی به سبک ژاپنی می‌روند. سبکی که با سه عنصر اصلی سنگ، آب و گیاهان همیشه‌سبز، طبیعت را در یک مقیاس کوچک بازآفرینی می‌کند.

در این سبک، شما به‌جای پر کردن فضا با گل و تزئینات، با چیدمان دقیق و فضای خالی هدفمند (فضایی که عمدا خالی می‌ماند تا چشم و ذهن آرام شود) یک محوطه آرامش بخش می‌سازید.

این همان چیزی است که امروزه در ترندهای محوطه‌ سازی هم به‌ عنوان طراحی مینیمال و معناگرا شناخته می‌شود. اما چطور بدون هزینه‌های سنگین و با شرایط آب‌ وهوایی ایران، یک باغ مینیاتوری ژاپنی تمیز و ماندگار بسازیم؟ در ادامه خواهیم گفت.

۴ رکن طلایی در اصول محوطه سازی ژاپنی که باید بدانید

قبل از اینکه سراغ خرید متریال یا انتخاب گیاه و به طورکلی خدمات محوطه سازی بروید، باید چند اصل را درست بفهمید. زیرا در سبک ژاپنی، قانون مهم‌تر از وسیله است:

سادگی (Kanso/کانسو): یعنی حذف اضافات، هر چیز باید دلیل حضور داشته باشد.

عدم تقارن (Fukinsei/فوکینسی): طبیعت قرینه نیست. چیدمان‌ها غالبا با اعداد فرد (۳، ۵، ۷) بهتر می‌نشینند.

فضای خالی هدفمند: خالی بودن بخشی از محوطه، نقص نیست؛ بخشی از طراحی است.

پیوند با منظره بیرونی (Shakkei/شاکی): اگر پشت دیوار شما یک درخت قدیمی یا چشم‌انداز دوردست هست، قابش کنید و وارد روایت باغ کنید.

۳ عنصر کلیدی در اصول محوطه سازی ژاپنی

این ۳ عنصر عبارتند از:

سنگ‌چینی به سبک ذن (مسیرهای عبور سنگی)

اسکلت باغ ژاپنی سنگ است. اگر سنگ‌ها درست چیده شوند، حتی با گیاه کم هم باغ کامل به ‌نظر می‌رسد.

سنگ ‌چینی نامتقارن یعنی سنگ‌ها را مثل مهره‌های ردیفی کنار هم نچینید. با گروه‌های سه ‌تایی کار کنید (یعنی یک سنگ شاخص و دو سنگ همراه).

برای طبیعی‌بودن، حداقل یک ‌سوم سنگ را داخل خاک دفن کنید؛ تا حس ریشه‌دار بودن بدهد.

در باغ‌های خشک، شن یا سنگ ‌ریزه با شن‌کش به شکل موج در می‌آید تا شکلی از آب نمادین بسازد.

مسیرهای سنگی فقط برای عبور نیستند. ریتم قدم‌ها را کند می‌کنند و شما را وادار به مکث می‌کنند. فاصله‌ها را باید مطابق گام طبیعی تنظیم کنید تا راه رفتن امن و راحت باشد.

جریان آب و هارمونی صدا در طراحی محوطه به سبک ژاپنی

آب، در باغ ژاپنی فقط یک عنصر تزئینی نیست؛ یک صدا و یک حس زمان است. اگر فضای کافی دارید، یک برکه کوچک با گردش آرام آب عالی است. اگر ندارید، یک آبنمای کوچک هم می‌تواند همان اثر را ایجاد کند.

فانوس سنگی و آبنمای بامبو دو المان محبوب هستند. ترکیب نور و صدای آب، محوطه را آرامش‌بخش می‌کند.

نکته مهم: صدای آب باید نرم و کم‌تنش باشد. آبنمای پر سروصدا خیلی زود خسته ‌کننده می‌شود.

انتخاب گیاهان متناسب با اقلیم ایران

یکی از اشتباهات رایج این است که افراد، باغ ژاپنی را از روی تصاویر کشورهای مرطوب کپی می‌کنند. در نتیجه گیاه می‌سوزد، خزه از بین می‌رود، و محوطه بعد از چند ماه خشک و کثیف دیده می‌شود. در حالی که انتخاب گیاه باید متناسب با اقلیم ایران باشد.

شما می‌توانید از گیاهان زیر استفاده کنید:

افرا ژاپنی و بامبو

زنبق‌ها

برخی درختچه‌های همیشه ‌سبز

کاج‌ها

سروهای قابل هرس

اشتباهات رایج و تجربیات واقعی در ساخت محوطه به سبک ژاپنی

رایج‌ترین اشتباهات عبارتند از:

تفاوت ظریف سبک ژاپنی با باغ‌های سنتی و شلوغ

در بسیاری از باغ‌های رایج، هدف پر کردن فضاست؛ اما در ژاپنی، هدف معنا دادن به فضاست. اگر همه‌جا گلدان، مجسمه، گل فصلی و رنگ‌های زیاد بچینید، هویت این سبک از بین می‌رود.

خطای رایج در اجرای شن‌های سفید و کثیفی زودرس

در یکی از پروژه‌ها که کارفرما محوطه سازی را به یک تیم غیرحرفه‌ای سپرده بود؛ بدون هیچگونه زیرسازی از شن سفید ارزان استفاده کرده بودند. متاسفانه بعد از اولین باران، شن‌ها گل‌آلود شده و علف‌های هرز از زیر کار بیرون زده بودند.

در صورتی که بهترین کار استفاده از ژئوتکستایل (پارچه مخصوص زیرسازی برای جلوگیری از رشد علف هرز) و سنگ ‌ریزه گرانیتی گوشه ‌دار بود تا سطحی تمیز و بادوام ایجاد شود.

مقایسه و راهنمای رفع ابهامات محوطه‌سازی ژاپنی

عنصر کلیدی نقش و نماد در باغ متریال مناسب در ایران اشتباه رایج اجرایی سنگ و صخره نماد کوهستان، جاودانگی و ثبات سنگ لاشه هوازده، قلوه‌سنگ رودخانه‌ای چیدن سنگ‌ها روی خاک بدون دفن پایه شن و گراول نماد آب و جریان ذهن سنگ‌ریزه گرانیتی دانه ۳ تا ۵ میلی‌متر شن ساحلی گرد که پخش می‌شود و فرم نمی‌گیرد آب و آبنما نماد پاکی و گذر زمان آبنمای بامبو با پمپ آرام‌گرد آبنمای پرصدا و پرپاشش پوشش گیاهی نماد فصل‌ها و تداوم کاج هرس‌پذیر، ارقام سازگار افرا، پوششی‌های کم‌آب‌بر چمن پرمصرف به‌جای متریال مینیمال



راز ماندگاری و زیبایی محوطه سازی | طراحی مهندسی و اجرای صحیح

اجرای سبک ژاپنی، صرفا چیدن چند سنگ و کاشت چند گیاه نیست. اگر زیرسازی، شیب‌بندی، انتخاب متریال و جانمایی درست نباشد، باغ خیلی زود کثیف، ناایمن یا برای نگهداری پرهزینه خواهد شد.اینجاست که تجربه باغبانی و مهندسی منظر ارزش واقعی پیدا می‌کند.

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طراحی سه ‌بعدی متناسب با متراژ و اقلیم

انتخاب گیاهان سازگار

اجرای تمیز و استاندارد

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کلام آخر

اگر دنبال فضایی هستید که کم‌هزینه‌تر از ظاهرش باشد و آرامش ‌بخش‌تر از متراژش به نظر برسد، محوطه‌سازی به سبک ژاپنی یک انتخاب ایده‌آل است.

به شرطی که اصولش درست اجرا شود:

سنگ‌ها ریشه‌ دار دیده شوند.

فضای خالی معنی داشته باشد.

گیاه با اقلیم آشتی کند.

با یک طراحی درست، حتی یک گوشه کوچک حیاط هم می‌تواند به نقطه امن ذهن شما تبدیل شود.

سوالات متداول

۱. آیا هزینه اجرای محوطه‌ سازی ژاپنی بالاست و چطور مدیریت می‌شود؟

هزینه اولیه کاملا به متریال (سایز قلوه‌سنگ‌ها، گونه درختچه‌ها و آبنما) بستگی دارد. اما برخلاف تصور، به دلیل تکیه بر سنگ و عناصر ماندگار به جای چمن ‌کاری و گل‌ کاری‌های فصلی، این سبک قابلیت اجرای مرحله‌ای دارد و در بلند مدت کم‌هزینه‌ترین سبک از نظر نگهداری است.

۲. آیا می‌شود این سبک را در تراس یا حیاط خیلی کوچک اجرا کرد؟

بله؛ باغ ذن مینیاتوری است و در فضاهای کوچک هم با سنگ ‌ریزه، سنگ شاخص و یک گیاه درست اجرا می‌شود.

۳. جایگزین مناسب خزه برای اقلیم خشک چیست؟

گیاهانی که آب کم نیاز دارند مثل دیچوندرا، سدوم‌های ریز و برخی گزینه‌های همیشه ‌سبز گزینه‌های مناسبی هستند.

۴. چطور شن‌های باغ ذن به‌هم نریزد و کثیف نشود؟

با سنگ ‌ریزه گرانیتی گوشه‌دار (۳ تا ۵ میلی‌متر)، زیرسازی درست و ژئوتکستایل، فرم شن‌کشی ماندگارتر می‌شود.

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