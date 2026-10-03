به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو در دیدار با کارکنان دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول سمنان، با اشاره به ضرورت رسیدگی به نیازهای مدارس اظهار کرد: مسائل و نیازهای آموزشگاه‌ها باید از مسیرهای مختلف پیگیری شود و در مواردی که تأمین تجهیزات یا اعتبار نیاز است، موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی و مجلس دنبال خواهد شد.

وی سلامت دانش‌آموزان را یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه تعلیم و تربیت دانست و افزود: دانش‌آموزان سرمایه خانواده‌ها و آینده کشور هستند و هرگونه حادثه برای آنان می‌تواند پیامدهای سنگینی برای خانواده‌ها داشته باشد.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی حمل‌ونقل دانش‌آموزی، یادآور شد: سلامت و ایمنی سرویس مدارس از جمله موضوعاتی است که در دیدارها و گفتگوها با وزیر آموزش و پرورش نیز مطرح شده است.

گلرو ادامه داد: در کنار جابه‌جایی دانش‌آموزان باید سلامت خودرو، صلاحیت رانندگان و آموزش نکات ایمنی به دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین آموزش صحیح مفاهیم سلامت و ایمنی را بخشی از فرآیند تربیت اجتماعی دانش‌آموزان دانست و خاطر نشان کرد: دانش‌آموزان باید اصول ایمنی، رفتار صحیح هنگام استفاده از سرویس مدارس و مقررات عبور و مرور را به درستی فرا بگیرند.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس در ادامه بر اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان نیز تأکید کرد و افزود: مدارس باید به ابعاد مختلف سلامت دانش‌آموزان توجه داشته باشند.

گلرو همچنین توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: علاوه بر ساخت مدارس جدید، برای مدارس موجود نیز باید در زمینه افزایش سرانه، بهسازی فضاها و تأمین تجهیزات مورد نیاز برنامه‌ریزی و اعتبار لازم پیش‌بینی شود.

وی استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله اعتبارات و منابع مرتبط با مدیریت شهری و همچنین پیگیری‌های پارلمانی را در تأمین نیازهای مدارس موثر دانست و افزود: مطالبات آموزش و پرورش شهرستان باید به صورت مستمر پیگیری شود.