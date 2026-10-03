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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

سلامت دانش‌آموزان خط قرمز مدارس؛ ایمنی سرویس‌ها در سمنان جدی گرفته شود

سلامت دانش‌آموزان خط قرمز مدارس؛ ایمنی سرویس‌ها در سمنان جدی گرفته شود

سمنان- عضو خانه ملت در مجلس بر ضرورت تأمین ایمنی و سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد و خواستار توجه جدی به وضعیت سرویس مدارس و تجهیزات ایمنی در استان سمنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو در دیدار با کارکنان دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول سمنان، با اشاره به ضرورت رسیدگی به نیازهای مدارس اظهار کرد: مسائل و نیازهای آموزشگاه‌ها باید از مسیرهای مختلف پیگیری شود و در مواردی که تأمین تجهیزات یا اعتبار نیاز است، موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی و مجلس دنبال خواهد شد.

وی سلامت دانش‌آموزان را یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه تعلیم و تربیت دانست و افزود: دانش‌آموزان سرمایه خانواده‌ها و آینده کشور هستند و هرگونه حادثه برای آنان می‌تواند پیامدهای سنگینی برای خانواده‌ها داشته باشد.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی حمل‌ونقل دانش‌آموزی، یادآور شد: سلامت و ایمنی سرویس مدارس از جمله موضوعاتی است که در دیدارها و گفتگوها با وزیر آموزش و پرورش نیز مطرح شده است.

گلرو ادامه داد: در کنار جابه‌جایی دانش‌آموزان باید سلامت خودرو، صلاحیت رانندگان و آموزش نکات ایمنی به دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین آموزش صحیح مفاهیم سلامت و ایمنی را بخشی از فرآیند تربیت اجتماعی دانش‌آموزان دانست و خاطر نشان کرد: دانش‌آموزان باید اصول ایمنی، رفتار صحیح هنگام استفاده از سرویس مدارس و مقررات عبور و مرور را به درستی فرا بگیرند.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس در ادامه بر اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان نیز تأکید کرد و افزود: مدارس باید به ابعاد مختلف سلامت دانش‌آموزان توجه داشته باشند.

گلرو همچنین توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: علاوه بر ساخت مدارس جدید، برای مدارس موجود نیز باید در زمینه افزایش سرانه، بهسازی فضاها و تأمین تجهیزات مورد نیاز برنامه‌ریزی و اعتبار لازم پیش‌بینی شود.

وی استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله اعتبارات و منابع مرتبط با مدیریت شهری و همچنین پیگیری‌های پارلمانی را در تأمین نیازهای مدارس موثر دانست و افزود: مطالبات آموزش و پرورش شهرستان باید به صورت مستمر پیگیری شود.

کد مطلب 6966391

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