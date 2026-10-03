فرماندار دشتی: ساماندهی سواحل باید در تمام طول سال دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان دشتی اظهار کرد: دولت اهتمام جدی برای تأمین رفاه، آسایش و فراهم کردن زمینه‌های مناسب تفریحی برای مردم دارد و در این راستا باید تمهیدات لازم برای استفاده ایمن مردم از سواحل فراهم شود.

وی افزود: ساحل روستای لاور ساحلی به عنوان یکی از نقاط امن برای شنا معرفی شده و نجات‌غریق نیز در این محل مستقر است، اما لازم است محل استقرار نجات‌غریق ساماندهی و دستگاه‌های مرتبط برای رفع نیازهای این مکان همکاری کنند.



فرماندار دشتی بر ضرورت نصب تابلوهای هشدار و علائم مشخص‌کننده در سواحل روستاهای شهرستان تأکید کرد و گفت: مردم باید به‌روشنی بدانند در چه مکان‌هایی امکان شنا وجود دارد و از شنا کردن در چه نقاطی باید پرهیز کنند.





مقاتلی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره مکان‌های ممنوع برای شنا باید به‌صورت جدی انجام شود تا با آگاهی‌بخشی مناسب، از بروز حوادث و خطرات احتمالی برای مردم جلوگیری شود.

فرماندار دشتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر موارد غرق‌شدگی در سواحل زمانی رخ می‌دهد که نجات‌غریق در محل حضور ندارد، از این رو ساماندهی سواحل نباید به یک مقطع زمانی محدود شود و باید در تمام طول سال مورد توجه باشد.