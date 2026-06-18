انهدام باند فیشینگ ۳۲ میلیارد ریالی؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسین ابراهیمی؛ معاون اجرایی پلیس فتا اظهار داشت: در پی وصول شکایات متعدد مبنی بر برداشتهای اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای تخصصی نشان داد مجرمان سایبری با ارسال پیامکهای جعلی در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها با عناوینی همچون «عکس یادگاری»، «شکوائیه»، «ابلاغیه قضایی» و «دریافت یارانه معیشتی»، کاربران را ترغیب به باز کردن لینکهای آلوده و نصب بدافزار میکردند. این بدافزارها پس از نصب روی گوشی قربانیان، دسترسی کامل مجرمان به اطلاعات بانکی و پیامکهای حسابهای آنان را فراهم میساخت.
سردار ابراهیمی با اشاره به دستگیری دو متهم اصلی این پرونده در یکی از شهرستانهای شمالی کشور، تصریح کرد: در بازرسی از تجهیزات توقیفشده و تحقیقات انجام شده، تاکنون ۳۵۰ فقره برداشت غیرمجاز به ارزش بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال محرز شده است.
این مقام ارشد انتظامی در خصوص شگردهای دیگر این باند خاطرنشان کرد: مجرمان علاوه بر سرقت موجودی حساب قربانیان، با در اختیار گرفتن کنترل حسابهای کاربری فرد در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی، اقدام به جعل هویت و ارسال پیامهای درخواست وجه به مخاطبان وی میکردند که این امر منجر به کلاهبرداری از دوستان و آشنایان مالباختگان نیز شده است.
معاون اجرایی پلیس فتا به هموطنان هشدار داد: هرگونه پیام دریافتی حاوی لینک یا فایلهای ناشناس از سرشمارههای شخصی و پیامرسانها با مضامینی همچون «ابلاغیه قضایی»، «بخشنامه دولت»، «سهام عدالت» و «بهروزرسانی همراه بانک»، قطعا دامی برای آلودهسازی گوشی و سرقت موجودی حساب بانکی است. از شهروندان تقاضا میشود ضمن بیتوجهی به این پیامهای جعلی، از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک مشکوک خودداری کنند.
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