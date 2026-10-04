بیمارستانی که به دل محرومیت رفت؛ «بزنوید» زیر چتر درمان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در بخش‌هایی از لرستان، فاصله جغرافیایی تنها به معنای چند کیلومتر بیشتر نیست؛ گاهی همین فاصله می‌تواند دسترسی یک خانواده به پزشک متخصص، انجام یک معاینه یا دریافت دارو را به مسئله‌ای زمان‌بر و پرهزینه تبدیل کند.

«بزنوید» در شهرستان الیگودرز از جمله مناطقی است که فاصله آن با مرکز استان، رفت‌وآمد برای دریافت برخی خدمات تخصصی را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، این بار قرار نبود مردم منطقه برای رسیدن به پزشک مسیر طولانی را طی کنند؛ پزشکان، کادر درمان و امکانات پزشکی راهی «بزنوید» شدند تا بخشی از خدمات مورد نیاز مردم در همان منطقه ارائه شود.

بیمارستان صحرایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بسیج جامعه پزشکی در این منطقه برپا شد و طی آن گروهی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دندانپزشکان و نیروهای حوزه بهداشت و درمان، خدمات رایگان خود را به مردم ارائه کردند.

وقتی درمان به سراغ مردم می‌آید

برپایی بیمارستان‌های صحرایی در مناطق محروم، تنها به معنای ایجاد یک فضای موقت برای ویزیت بیماران نیست؛ پشت این اقدام، مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها، بیماریابی، تأمین دارو و اعزام نیروهای تخصصی قرار دارد.

جلال‌الدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همکاری سپاه و بسیج جامعه پزشکی در حوزه محرومیت‌زدایی، بیمارستان صحرایی «بزنوید» را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد که برای ارائه خدمات، یک اکیپ حدود ۱۲۰ نفره از همکاران حوزه پیشگیری، بهداشت و درمان به منطقه اعزام شده‌اند.

به گفته وی، خدمات ارائه‌شده در ۲۱ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی برنامه‌ریزی شده و ۲۶ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در این طرح حضور داشته‌اند؛ همچنین ۱۰ دندانپزشک برای ارائه خدمات دندانپزشکی در منطقه مستقر شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان توضیح داد که پیش از برپایی بیمارستان صحرایی، بیماریابی در منطقه انجام شده و مقدمات لازم برای حضور تیم‌های پزشکی و تأمین دارو فراهم شده است.

این روند باعث شد حضور پزشکان در منطقه صرفاً به ویزیت مراجعه‌کنندگان محدود نباشد، بلکه خدمات در قالب یک برنامه از پیش طراحی‌شده و متناسب با نیاز مردم ارائه شود.

۲۱ رشته تخصصی در منطقه‌ای دورافتاده

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بیمارستان صحرایی، حضور پزشکان در رشته‌های مختلف تخصصی و فوق‌تخصصی بود؛ موضوعی که برای ساکنان مناطق دورافتاده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چراکه مراجعه به چند متخصص در مرکز استان برای بسیاری از خانواده‌ها مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجه است.

محمد سیف، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نیز با اشاره به حضور هیئت‌رئیسه دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی در «بزنوید»، از فعالیت تیم پزشکی در ۲۱ رشته تخصصی خبر داد.

بر اساس اظهارات وی، در این برنامه حدود ۳۶ متخصص در منطقه حضور داشتند و حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از مردم «بزنوید» و مناطق اطراف از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان استفاده کردند.

سیف تعداد خدمات ارائه‌شده را در مجموع حدود چهار هزار خدمت اعلام کرد و گفت خدمات پزشکی، دارویی و سایر خدمات مورد نیاز مردم به صورت رایگان ارائه شده است.

این خدمات برای ساکنان منطقه، فرصتی بود تا بخشی از نیازهای درمانی خود را بدون مراجعه به مراکز درمانی دورتر پیگیری کنند؛ موضوعی که در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر جنبه درمانی، از نظر اقتصادی نیز برای خانواده‌ها اهمیت دارد.

از بیماریابی تا تأمین دارو

یکی از مراحل مهم این طرح، شناسایی بیماران و نیازهای درمانی پیش از استقرار تیم‌های پزشکی بود. دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرده بود که پیش از برپایی بیمارستان صحرایی، بیماریابی انجام شده و مقدمات حضور پزشکان و ارائه خدمات فراهم شده است.

این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی در طرح‌های محرومیت‌زدایی درمانی را نشان می‌دهد؛ زیرا در صورت نبود شناخت قبلی از نیازهای منطقه، حضور تیم‌های پزشکی ممکن است تنها به ارائه خدمات عمومی محدود شود.

اما در «بزنوید»، تلاش شده بود خدمات تخصصی، دندانپزشکی، دارویی و بهداشتی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا مردم بتوانند در مدت حضور تیم پزشکی، بخش بیشتری از نیازهای درمانی خود را پیگیری کنند.

امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به رایگان بودن خدمات، تأمین دارو را نیز بخشی از این طرح عنوان کرد و گفت همکاران دانشگاه علوم پزشکی این حضور را یک کار خیر می‌دانند و خدمات و دارو را بدون دریافت هزینه در اختیار مردم قرار داده‌اند.

دندانپزشکی؛ خدمتی مهم برای مردم منطقه

در میان خدمات ارائه‌شده، حضور دندانپزشکان نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. خدمات دندانپزشکی معمولاً از جمله نیازهایی است که در مناطق محروم و دورافتاده، دسترسی به آن دشوارتر است.

بر اساس اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۱۰ دندانپزشک در قالب این طرح در منطقه حضور داشتند. سرهنگ اسماعیـل پارسا، مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نیز از حضور ۱۵ دندانپزشک برای ارائه خدمات رایگان خبر داد.

پارسا با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در برپایی بیمارستان صحرایی، ارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی را از محورهای این برنامه عنوان کرد.

۱۵۰۰ نفر، مخاطب خدمات رایگان

در مجموع، طبق اعلام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از مردم منطقه از خدمات این بیمارستان صحرایی استفاده کردند.

چهار هزار خدمت ارائه‌شده به این جمعیت، تنها یک عدد آماری نیست؛ پشت هر خدمت، مراجعه فردی قرار دارد که برای دریافت معاینه، مشاوره، خدمات تخصصی، دارو یا دندانپزشکی، فرصت دسترسی به بخشی از خدمات درمانی را در نزدیکی محل زندگی خود پیدا کرده است.

برای منطقه‌ای که فاصله آن با مرکز استان گاهی به شش تا هفت ساعت می‌رسد، حضور پزشکان متخصص در محل زندگی مردم می‌تواند بخشی از هزینه و دشواری سفرهای درمانی را کاهش دهد.

سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نیز با اشاره به همین فاصله جغرافیایی، حضور تیم‌های درمانی در بزنوید را اقدامی مهم دانست و از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان به دلیل ارائه خدمات به مردم منطقه قدردانی کرد.

وی برپایی بیمارستان صحرایی را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد مسئولان خود را مدیون مردم می‌دانند.

فاصله شش‌ساعته با مرکز استان

سردار باقری با اشاره به اینکه فاصله منطقه با مرکز استان حدود شش تا هفت ساعت است، حضور پزشکان و کادر درمان در چنین منطقه‌ای را اقدامی مهم دانست.

از نگاه او، این اقدامات علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای مردم، می‌تواند موجب افزایش رضایت عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مجموعه‌های خدمت‌رسان شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان همچنین فعالیت دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در «بزنوید» را اقدامی در راستای محرومیت‌زدایی و «عمق‌بخشی» نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و از همکاری مجموعه‌های درمانی در این زمینه قدردانی کرد.

وی ادامه داد در صورت فراهم بودن شرایط، سال آینده بیمارستان صحرایی با وسعت بیشتری در این منطقه برپا شود؛ اقدامی که می‌تواند استمرار چنین خدماتی را برای ساکنان منطقه رقم بزند.

تجربه‌ای که قرار است ادامه پیدا کند

بیمارستان صحرایی «بزنوید» قرار نیست جایگزین زیرساخت‌های دائمی درمانی شود، اما برای مناطقی که دسترسی به خدمات تخصصی با دشواری همراه است، می‌تواند به عنوان مکمل خدمات موجود عمل کند.

تجربه حضور تیم‌های پزشکی در این منطقه نشان داد که بخشی از فاصله میان مردم و خدمات تخصصی را می‌توان با اعزام تیم‌های درمانی، بیماریابی، تأمین دارو و برنامه‌ریزی هدفمند کاهش داد.

امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به استمرار همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم، ابراز امیدواری کرد ارائه خدمات درمانی در مناطق دورافتاده استان ادامه پیدا کند.

وی همچنین اعلام کرد که در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر از خدمات بیمارستان‌های صحرایی در مناطق دورافتاده و محروم استان بهره‌مند شده‌اند؛ آماری که از گستردگی این شیوه ارائه خدمت در سطح استان حکایت دارد.

محرومیت فقط یک شاخص آماری نیست

وقتی از مناطق محروم سخن گفته می‌شود، گاهی محرومیت در قالب اعداد و شاخص‌ها دیده می‌شود؛ اما در «بزنوید»، این مسئله را می‌توان در فاصله مردم تا پزشک متخصص، هزینه رفت‌وآمد و دشواری دسترسی به برخی خدمات درمانی نیز مشاهده کرد.

برپایی بیمارستان صحرایی، برای چند روز این معادله را تغییر داد. پزشک به جای آنکه بیمار مسیر طولانی را برای رسیدن به مرکز استان طی کند، خود را به منطقه رساند و خدمات تخصصی در اختیار مردم قرار گرفت.

۲۱ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی، حضور ده‌ها پزشک، خدمات دندانپزشکی، تأمین دارو و حدود چهار هزار خدمت رایگان، مجموعه‌ای از اقداماتی بود که در قالب این طرح در بزنوید اجرا شد.

البته تداوم این خدمات و توسعه زیرساخت‌های دائمی درمانی همچنان اهمیت خود را دارد؛ چراکه بیمارستان صحرایی، ماهیتی موقت دارد و نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای درمانی یک منطقه باشد.

با این حال، برای مردمی که فاصله زیادی با مراکز اصلی درمانی دارند، همین حضور چندروزه پزشکان نیز می‌تواند فرصتی برای شناسایی بیماری، دریافت خدمات تخصصی و دسترسی به دارو باشد.

نسخه‌ای موقت برای یک نیاز واقعی

«بزنوید» این بار نه به عنوان نقطه‌ای دورافتاده روی نقشه، بلکه به عنوان مقصد پزشکان و کادر درمان دیده شد. تیم‌هایی که مسیر طولانی را طی کردند تا بخشی از خدمات درمانی را به مردمی برسانند که برای دسترسی به همان خدمات باید مسیر طولانی‌تری را طی کنند.

این بیمارستان صحرایی، حاصل همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بسیج جامعه پزشکی و مجموعه‌های مرتبط بود؛ طرحی که در آن بیماریابی، اعزام پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، خدمات دندانپزشکی، ارائه دارو و درمان رایگان در کنار هم قرار گرفت.

حالا آنچه برای مردم «بزنوید» باقی مانده، علاوه بر خدمات دریافت‌شده، انتظار برای استمرار چنین برنامه‌هایی است؛ همان‌طور که فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از احتمال برپایی بیمارستان صحرایی گسترده‌تر در سال آینده سخن گفته است.

در نهایت، بیمارستان صحرایی «بزنوید» را می‌توان روایتی از کوتاه شدن موقت یک فاصله طولانی دانست؛ فاصله‌ای میان منطقه‌ای دورافتاده و خدمات تخصصی درمان. فاصله‌ای که این بار پزشکان برای پر کردن آن، خودشان راهی «بزنوید» شدند.