آتش سوله انبار در شهرک صنعتی جعفرآباد مهار شد/ تلفات جانی نداشتیم

سید مهدی مجد الاشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سوله انبار کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف در شهرک صنعتی امیر کبیر ساعت ۹ و ۵۶ دقیقه امروز صبح در آتش سوخت که پس از دو ساعت و نیم با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد.

وی بیان داشت: این کارخانه چهار سوله داشت که در دقایق اولیه ماموران آتش نشانی با حضور به موقع در محل حادثه، مانع از گسترش حریق به سه سوله دیگر شدند و در ۴۵ دقیقه اول مهار کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان ادامه داد: از کاشان ۵ خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند که با همکاری سازمان آتش نشانی آران و بیدگل و شرکت سایپا کاشان و ایستگاه اتش نشانی واقع در شهرک در مجموع هشت خودرو آتش نشانی در محل حضور داشتند.

وی اعلام کرد: با وجودی که در کنار این کارخانه، دو کارخانه فرش قرار داشت اما خوشبختانه هیچ آسیبی به کارخانه‌های دیگر نرسید.

مجدالاشرفی ادامه داد: بیش از ۲۰ نیروی آتش نشانی در محل آتش سوزی حاضر شدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشته است و هنوز علت حادثه مشخص نیست.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان تاکید کرد: ماموران آتش نشانی برای اطمینان کامل و لکه گیری‌های آخری و اطمینان از حریق مجدد هنوز در محله حادثه حضور دارند.