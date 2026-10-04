رفع تصرف ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه کهورستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمودی‌زاده اظهار کرد: این اقدام با شناسایی تصرفات غیرمجاز و در راستای صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی انجام شد.

وی افزود: عملیات مذکور در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت و عرصه مورد نظر از تصرف خارج شد.

محمودی‌زاده ادامه داد: با توجه به خسارت وارده به عرصه منابع طبیعی، پرونده مربوطه تشکیل و برای رسیدگی قانونی و تعیین تکلیف موضوع به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی در شهرستان خمیر گفت: مقابله با زمین‌خواری، پیشگیری از تصرفات غیرمجاز و حفاظت از انفال، از اولویت‌های منابع طبیعی است و نظارت بر عرصه‌های ملی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

گفتنی است، طرح‌های مقابله با زمین‌خواری با هدف پیشگیری از تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و برخورد قانونی با متخلفان اجرا می‌شود.