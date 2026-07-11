سرهنگ منوچهر کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی اظهار کرد: حفاظت از عرصههای منابع طبیعی و جلوگیری از هرگونه تعرض به این اراضی از مهمترین مأموریتهای یگان حفاظت است و در همین راستا مقابله با ویلاسازی، ساختوسازهای غیرمجاز و هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی با هماهنگی کامل دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه اراضی ملی از سرمایههای ارزشمند کشور و متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است، افزود: حفاظت از این سرمایهها، صیانت از حقوق عمومی و انفال است و هرگونه تعرض به این عرصهها، تضییع حقوق نسل حاضر و آینده محسوب میشود.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان ادامه داد: هرگونه تصرف، تفکیک، دیوارکشی، احداث بنا، جادهسازی، ویلاسازی یا ایجاد هر نوع مستحدثات در اراضی ملی بدون دریافت مجوزهای قانونی، تخلف بوده و مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
کیانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت تصریح کرد: گشتهای شبانهروزی نیروهای حفاظتی، پایش مستمر مناطق حساس، بهرهگیری از سامانههای پایش و همچنین تقویت همکاری با فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها، نیروی انتظامی و مراجع قضایی از جمله اقداماتی است که نقش مؤثری در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و ساختوسازهای غیرمجاز در عرصههای منابع طبیعی دارد.
وی تأکید کرد: رویکرد یگان حفاظت، پیشگیری از وقوع تخلف پیش از گسترش آن است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
گزارشهای مردمی در پیشگیری از زمینخواری مؤثر است
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با اشاره به نقش مهم مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: شهروندان، بهرهبرداران و جوامع محلی میتوانند با گزارش بهموقع هرگونه تخلف، نقش مؤثری در جلوگیری از زمینخواری، ویلاسازی و تصرف اراضی ملی ایفا کنند.
کیانی افزود: تمامی گزارشهای مردمی با دقت و سرعت بررسی میشود و در صورت احراز تخلف، یگان حفاظت بدون هیچگونه اغماض اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی، زمینهساز حفظ امنیت زیستمحیطی، توسعه پایدار و صیانت از حقوق عمومی است و یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با تمام توان از انفال و سرمایههای طبیعی کشور حفاظت خواهد کرد.
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