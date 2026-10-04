ماشاالله شمس‌الواعظین کارشناس سیاسی و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت روایت سازی در جنگ تحمیلی، اظهار کرد: به لحاظ حرفه‌ای و در چارچوب روایت‌های جنگ یا روایت‌سازی دوران جنگ، ما با خلأ مهارت‌های حرفه‌ای مواجه هستیم و همه روایت‌سازی‌ها به دوش مقامات عالی‌رتبه نظامی، مثل آقای رضایی و پزشکیان افتاده است و این یکی از اشکالات کار این جنگ است که شاید در آینده به آن توجه خواهد شد.

وی افزود: بین ایران و ایالات متحده آمریکا مقایسه کنید. آقای ترامپ برای جنگ خودش روایت می‌سازد، روایت‌گویی و سخنگویی می‌کند، در مورد صلح و جنگ صحبت می‌کند و کل تولید محتوای مربوط به روایت‌سازی را انجام می‌دهد اما سؤال مهم این است که آیا ما شبیه به روایت‌سازی‌هایی که در واشنگتن در مورد بسیاری از واقع این جنگ صورت می‌گیرد، به صورت لحظه‌ای روایت‌سازی ‌کرده و در جهان مطرح ‌می کنیم؟ در پاسخ باید گفت متأسفانه یا روایت سازی نداریم یا اگر داشته باشیم ضعیف است و این بخشی از آسیب‌پذیری‌های جنگ تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل، بیان کرد: سفر آقای دکتر پزشکیان به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک استثنا بود؛ در آن سفر یک حمله تبلیغاتی یا ضدحمله رسانه‌ای توسط شخص رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد صورت گرفت. همچنین مصاحبه با سه شبکه معتبر جهانی بین‌المللی، الجزیره، سی بی اس و فاکس نیوز در این راستا بود و بازتاب گسترده‌ای داشت. آن جمله معروفی که ایشان در پشت تریبون بین‌المللی مطرح کرد که بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان آژانس در تهران و نیز اینکه اسرائیل آدم‌کشی می‌کند، ما متهم می‌شویم؛ این جملات به اصطلاح گواهی‌دهنده قصه ناتمام این جنگ محسوب شده و در کلمات بسیار کوتاه و کوبنده و به اندازه یک حمله نظامی اثربخش بود به گونه ای که تمام رسانه‌های گروهی تا مدت‌ها ابعاد گوناگون سخنان دکتر پزشکیان را مطرح می‌کنند و این نکته مهمی است.

شمس‌الواعظین عنوان کرد: این نشان می‌دهد حالا که ما علاوه بر کمبودی که به اصطلاح در روایت‌سازی از آن در طول جنگ رنج می‌بریم، علاوه بر این داریم نشان می‌دهیم وقتی به صورت ماهرانه روایت‌سازی می‌کنیم، چه بازتابی در عرصه بین‌المللی پیدا می‌کند، لذا این باید یک درس عبرتی برای ما باشد که این کمبود را جبران کنیم. متاسفانه در این زمینه رسانه‌های ما به ویژه حالا رسانه ملی، به صورت کاملاً حرفه‌ای عمل نکردند و هنوز کار زیادی روی زمین مانده که انجام ندادند.

دهه ۶۰ روایت‌سازی‌های بهتری از جنگ داشتیم

وی با اشاره به سوابق خود در دوران جنگهای تحمیلی، گفت: من در دو جنگ مسئولیت داشتم در کشور، الان در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هستم و در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سردبیر روزنامه کیهان؛ بنابراین وقتی در روایت‌سازی ها قیاسی انجام می دهم، به شدت در دهه ۶۰ شمسی و در جنگ تحمیلی، در روایت‌سازی بسیار موفق‌تر بود. تمام سرمقاله‌های آن دوران اختصاص به جنگ دارد. اما جالب است اکنون کمتر سرمقاله‌ای ما می‌بینیم که در دوران کنونی و در مطبوعات به صورت مستقیم به موضوع جنگ مربوط باشد.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با اشاره به تحریم های هوایی علیه ایران، اظهار داشت: مطابق منشور ملل متحد حق تردد و جابه‌جایی بخش لاینفکی از حقوق بشر محسوب می‌شود که توسط ایالات متحده آمریکا از شهروندان ایران برای تردد و جابه‌جایی منع شده است و باید گفت در این خصوص و تحریم ها و نیز خود جنگ ما نیاز به روایت سازی داریم اما چه کرده ایم در حالیکه فشار روایت سازی ها بر دوش مقامات عالی‌رتبه کشور افتاده است و این به نظر یک اشکال است.

تمام نیروهای سیاسی در داخل آتش بس دهند

شمس‌الواعظین گفت: از سویی در خصوص قصه تلخ این جنگ و تجاوز ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، چه داستان‌هایی که داریم و از دست دادیم و آن را تدوین نکردیم و هنوز به اصطلاح گرفتار این هستیم که چه کسی مذاکره بکند و چه کسی نباید مذاکره کند. در حالیکه باید پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به دوران جنگ رعایت شود و تمام نیروهای سیاسی به لحاظ داخلی باید آتش‌بس باید بدهند، زیرا مسائل جنگ را باید در اولویت پله اولویت‌ها قرار بدهند.

وی تاکید کرد: هیچ چیزی غیر از تقویت روحیه رزمندگان میهن و جنگجویان ارتش و سپاه و همه نیروهای عمل‌کننده نباید در اهمیت باشد و به جز تقویت روحیه رزمندگان، هیچ رسالت و وظیفه ای را ما بر دوش نداریم، لذا امیدوارم این اتفاق بیفتد و عملکردها برای دوره باقیمانده این جنگ، تشدید بشود و امیدواریم که هرچه زودتر این جنگ با پیروزی قطعی مردم ایران به پایان برسد.