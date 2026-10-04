به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صبوری راد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران سمنان با اشاره به استمرار برنامه‌های نظارتی معاونت غذا و دارو در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها و پایش طی ماه‌های اخیر، بیش از هفت هزار قلم فرآورده آرایشی و بهداشتی قاچاق، غیرمجاز و تاریخ گذشته از یکی از واحدهای عرضه این محصولات کشف و جمع‌آوری شد.

وی توضیح داد: پس از شناسایی و توقیف این اقلام، اقدامات قانونی انجام و پرونده برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال و پس از طی مراحل قانونی، دستور امحای محصولات مکشوفه صادر شد.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه فرآیند امحای تمامی اقلام مکشوفه روز گذشته انجام شد، ادامه داد: این عملیات با حضور نمایندگان معاونت غذا و دارو و دستگاه‌ها و ارگان‌های ناظر انجام گرفت و فرآورده‌های غیرمجاز و تاریخ گذشته از چرخه عرضه و مصرف خارج شدند.

صبوری راد با تأکید بر اهمیت نظارت بر محصولاتی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند، تصریح کرد: صیانت از سلامت مردم و ارتقای کیفیت فرآورده‌های سلامت محور از رسالت های اصلی معاونت غذا و دارو است و واحدهای عرضه‌کننده و مراکز مرتبط به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، بیان کرد: سلامت مردم برای ما یک امانت است و در صورت مشاهده تخلف، مطابق قوانین و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد و در زمینه عرضه فرآورده‌های قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و تاریخ گذشته هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مردم خواست هنگام خرید فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به برچسب اصالت و سلامت محصول توجه کنند و افزود: شهروندان با خودداری از خرید کالاهای قاچاق و فاقد مجوز می‌توانند نقش موثری در کاهش عرضه این محصولات داشته باشند.

صبوری راد اضافه کرد: مصرف‌کنندگان می‌توانند از روش‌های اعلام‌شده برای استعلام اصالت فرآورده استفاده کرده و در صورت مشاهده محصولات فاقد مشخصات معتبر یا مشکوک، موضوع را از طریق مجاری قانونی به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.

وی با اشاره به استفاده گسترده از محصولات آرایشی و بهداشتی در سالن‌های زیبایی، گفت: مراجعه‌کنندگان حق دارند از نوع و اصالت محصولی که برای آنها استفاده می‌شود مطلع باشند و می‌توانند پیش از مصرف، محصول را از مسئول سالن درخواست و مشخصات، تاریخ مصرف و اصالت آن را بررسی کنند.