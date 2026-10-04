به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله واحد صبح یک‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر مراکز کانون استان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۷ فعال هستند و با مجوزهای اخذشده از سازمان اداری و استخدامی، از اواخر مهرماه روز پنجشنبه نیز به تقویم فعالیت مراکز اضافه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت پوشش مراکز افزود: به جز شهرستان‌های خان‌میرزا و فلارد که به دلیل تعدد روستاها به‌صورت سیار خدمات‌رسانی می‌شوند، در سایر شهرستان‌ها مرکز ثابت داریم. در حال حاضر چهار مرکز سیار و یک مرکز پستی فعال است، اما بر اساس گزارش ارسالی به تهران و با توجه به جمعیت استان، به مراکز سیار بیشتر و پنج مرکز ثابت دیگر نیاز داریم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: احداث مراکز ثابت فرآیند طولانی و پیچیده‌ای دارد؛ از این‌رو از ظرفیت‌های مردمی استان دعوت می‌کنیم. هر فردی در هر نقطه استان که به صورت خودجوش فعالیت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان انجام می‌دهد، می‌تواند درخواست دهد تا با اهدای کتاب و تجهیزات مورد حمایت قرار گیرد. نمونه‌ای از این حمایت‌ها در منزل یکی از فعالان مردمی شناسایی و در چهار فعالیت اصلی کانون به‌ویژه کتابخوانی فعال شده است.

واحد با بیان اینکه تمامی کارگاه‌های مربیان برای اعضای فعال کانون به‌صورت صددرصد رایگان برگزار می‌شود، گفت: این رویه از سال گذشته آغاز شده است. در برخی کارگاه‌های تخصصی مانند رباتیک که مربی استخدامی نداریم، هزینه اندکی از خانواده‌ها دریافت می‌شود که بسیار کمتر از آموزشگاه‌های خصوصی است و هزینه‌های اجاره، آب، برق و ملزومات در آن لحاظ نمی‌شود.

وی به ارتقای زیرساخت‌های علمی اشاره کرد و افزود: سال گذشته دو دستگاه تلسکوپ پیشرفته تهیه شد و آسمان‌نمای ثابت (پلانتاریوم) با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال آماده‌سازی است. همچنین دوربین واقعیت مجازی پیشرفته با شش سنسور و محتوای کاملاً ایرانی، آزمایشگاه مجازی نانو، آزمایشگاه شیمی مجازی و سفر مجازی در بدن انسان و کهکشان‌ها راه‌اندازی شده است. حدود ۱۰ مربی تخصصی در حوزه‌های علمی، سواد اقتصادی و سواد دیجیتال آموزش دیده‌اند و کارگاه‌های رباتیک، نانو و سواد اقتصادی از پاییز آغاز می‌شود.

مدیرکل کانون استان با تأکید بر محوریت نوجوانان خاطرنشان کرد: سند راهبردی نوجوان‌محور سال گذشته به تصویب شورای اجتماعی استان رسیده و امسال مجدداً در مرجع استانی حقوق کودک و شورای اجتماعی پیگیری می‌شود. این سند بر اساس قوانین موجود از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شده و ۱۵ دستگاه را موظف کرده است.

وی افزود: در کنگره شهدای استان فضای اجرایی از صفر تا صد در اختیار نوجوانان قرار گرفت و تیم نوجوانان شبانه در محل کنگره حضور داشتند. همچنین هر درخواست نوجوانان برای فعالیت‌های فرهنگی یا دریافت کتاب با اولویت رسیدگی می‌شود.

واحد در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد دو تا سه روزه هوش مصنوعی با حضور خانواده‌ها خبر داد و گفت: پیش‌نویس و دستورالعمل این رویداد آماده شده است. فعالیت در حوزه‌های سرود و تئاتر نیز برای نوجوانان با جدیت دنبال می‌شود.

لازم به ذکر است؛ عضویت در کانون از طریق مراجعه به ۲۲ مرکز ثابت یا ثبت‌نام مجازی در سایت kpf.ir امکان‌پذیر است.