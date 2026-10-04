زارعی: دولت برای ترمیم حقوق کارکنان و نیروهای مسلح اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان، در تذکری شفاهی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط تورمی کشور گفت: هزینه‌های زندگی افزایش یافته و با تورم لجام‌گسیخته مواجه هستیم، بنابراین نباید موضوع افزایش حقوق را صرفاً به دلیل بار مالی برای دولت نادیده گرفت.

زارعی افزود: دولت باید در این زمینه ورود کند و پیشنهاد افزایش حقوق نیروهای مسلح و کارکنان دولت را ارائه دهد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تشدید شرایط تورمی، اظهار کرد: ما دچار بحران تورم سه‌رقمی می‌شویم و دولت باید در این زمینه فکر و اقدام کند.

وی در پایان گفت: از دولت درخواست می‌کنم موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح را مورد توجه قرار دهد.