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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

زارعی: دولت برای ترمیم حقوق کارکنان و نیروهای مسلح اقدام کند

زارعی: دولت برای ترمیم حقوق کارکنان و نیروهای مسلح اقدام کند

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: از دولت درخواست می‌کنم موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان، در تذکری شفاهی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط تورمی کشور گفت: هزینه‌های زندگی افزایش یافته و با تورم لجام‌گسیخته مواجه هستیم، بنابراین نباید موضوع افزایش حقوق را صرفاً به دلیل بار مالی برای دولت نادیده گرفت.

زارعی افزود: دولت باید در این زمینه ورود کند و پیشنهاد افزایش حقوق نیروهای مسلح و کارکنان دولت را ارائه دهد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تشدید شرایط تورمی، اظهار کرد: ما دچار بحران تورم سه‌رقمی می‌شویم و دولت باید در این زمینه فکر و اقدام کند.

وی در پایان گفت: از دولت درخواست می‌کنم موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح را مورد توجه قرار دهد.

کد مطلب 6967169
زهرا علیدادی

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