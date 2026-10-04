تغییر ساختار بازارهای مالی و اشتغال با انقلاب هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر تحولات ژئوپلیتیک و پیشرفت فناوری‌های نوین قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون ساخته و در این میان، گسترش شتابان هوش مصنوعی ساختار تصمیم‌گیری، اشتغال و کارکرد نهادهای مالی را با تحولی ساختاری روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که سنجش ابعاد آن برای اقتصاد و بازارهای مالی ایران ضرورتی بنیادین دارد. حسین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس، دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران و رئیس اسبق هیئت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با تشریح محورهای بنیادین پیش‌روی اقتصاد کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، دو کانون اصلی شامل دگرگونی‌های ژئوپلیتیک و انقلاب هوش مصنوعی نیازمند تحلیل عمیق است. با توجه به روند تحولات مرتبط با مناسبات بین‌المللی و چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها، فرض بر این است که گشایش‌هایی در مراودات اقتصادی پدید آید؛ از این رو باید مشخص شود که زیرساخت‌های اقتصادی و بازارهای مالی کشور تا چه اندازه مهیای استفاده از این موقعیت هستند.

وی با اشاره به ابعاد ناشناخته این فناوری مدرن تصریح کرد: انقلاب هوش مصنوعی شرایطی خلق کرده که چشم‌انداز آینده را به مجموعه‌ای از ابهامات بدل ساخته است؛ به‌گونه‌ای که هنوز روند دگرگونی اشتغال، رسانه‌ها، بنگاه‌ها، شبکه بانکی، صنعت کارگزاری و حتی مهارت‌های ضروری برای نسل آتی نامشخص است. دایره این پیامدها صرفاً به ابزارهای مالی محدود نبوده و سبک زندگی، درآمدهای عمومی، مالکیت دارایی‌ها و سازوکار امرار معاش جامعه را دستخوش تغییر می‌کند. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای حضور فناورانه شرکت‌های بزرگ و تدوین نقشه راه کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد، تحلیل مالی و فرآیندهای تصمیم‌گیری در رأس اولویت‌ها قرار گرفته است.

رئیس کمیته محتوایی سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ارزیابی متغیرهای اقتصاد کلان افزود: مسائلی نظیر بودجه‌ریزی، تورم، نرخ رشد اقتصادی، فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری، بازار کار و نظم نوین منطقه‌ای در زمره موضوعات تعیین‌کننده به‌شمار می‌روند؛ افزون بر این، تبدیل سرمایه‌های ملی حاصل از تحولات اخیر به اهرم توسعه و رشد پایدار اقتصادی از ضرورت‌های اساسی است. همچنین در عرصه رقابت‌های بین‌المللی، رصد هماوردی فناورانه چین و آمریکا و حجم سرمایه‌گذاری کشورهای پیرامون خلیج‌فارس در حوزه هوش مصنوعی نقشی مستقیم در تعیین جایگاه فناورانه کشور خواهد داشت.

عبده تبریزی در ادامه پیرامون پیامدهای هوش مصنوعی بر ارکان بازار سرمایه عنوان کرد: با ارزان‌تر شدن و دسترسی فراگیر به این ابزارها، طراحی سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع برای عموم تسهیل شده و الگوی رفتار سرمایه‌گذاران به‌سوی تشابه بیشتر سوق می‌یابد. ماشین‌ها اکنون قادرند حجم عظیمی از داده‌های بازار سهام و اوراق بدهی را با سرعتی بی‌سابقه پردازش کنند که این امر وظایف مدیران سرمایه‌گذاری و سازوکارهای مدیریت ریسک را به‌کلی دگرگون می‌سازد. از سوی دیگر، مسائل ساختاری بازار بدهی، سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی، نحوه تحقق احکام خصوصی‌سازی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌سازی بازار سرمایه جهت هدایت نقدینگی، مستلزم ارزیابی دقیق و کارشناسی است.

دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران بازگشت احتمالی اقتصاد ایران به تعاملات جهانی را واجد الزامات خاص خواند و اظهار داشت: چنانچه متغیرهای بین‌المللی دستخوش گشایش شود، باید توان رقابت منطقه‌ای نهادهای مالی ایران ارزیابی گردد؛ هرچند اکنون اندازه بازارها با بنیان‌های اقتصادی تناسب کافی ندارد، اما تنوع ابزارها و زیرساخت‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود. بازگشت به استانداردهای بانکداری بین‌المللی، اتصال مجدد کارگزاری‌ها و بانک‌ها به شریان‌های مالی جهان، تعیین مأموریت‌های جدید شبکه بانکی در فضای پساتحریم و مهار ناترازی‌های بانکی از دیگر چالش‌های مهم در سناریوی گشایش ارزی و تجاری است.

وی در خصوص چشم‌انداز صنعت بیمه و حمایت از بخش مولد کشور خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌های اتکایی، امکان بازگشت بیمه‌گران بین‌المللی، تغییر و تحولات بیمه‌های غیرزندگی و رخنه فناوری در توسعه بیمه‌های زندگی باید در کانون سیاست‌گذاری قرار گیرد. در نهایت، رسالت بنیادین بازارهای مالی، تسهیل جریان تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و ایجاد پیوند میان منابع نقدینگی و پروژه‌های تولیدی است که در کنار بازتعریف کریدورهای جدید تجاری، فرصت‌های بی‌بدیلی برای جذب سرمایه فراهم می‌آورد.