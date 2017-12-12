کارگاه های تجمیعی صنایع دستی در بشرویه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرسلیمانی رباطی رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: هنرمندان شهرستان بشرویه نیز محصولات خود را در قالب سه غرفه در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان عرضه می کنند.

وی افزود: سه غرفه این شهرستان شامل غرفه فروش محصولات صنایع دستی شامل پوشاک سنتی، گلیم، سرجامه، حوله، پته دوزی، جاجیم و پتک بافی وغرفه تولید زنده شامل هنرهای پخل بافی و خراطی و نیز غرفه تراش سنگهای قیمتی است.

سلیمانی رباطی بیان کرد: این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۴ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار خواهد بود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه هدف از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی را آشنایی علاقه مندان و مردم با تولیدات و محصولات صنایع دستی استان عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای فروش و بازاریابی محصولات تولیدی و صنایع دستی هنرمندان استان است.

سلیمانی رباطی بیان کرد: درحال حاضر پتک بافی، جاجیم بافی، گلیم سرجامه، پوشاک سنتی، حوله بافی، پخل بافی، تراش سنگهای قیمتی، خراطی، میناکاری و... از جمله رشته های صنایع دستی موجود در بشرویه است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه اظهار داشت: به منظور حمایت از هنرمندان و حفظ صنایع دستی این شهرستان وام های پشتیبان به تولیدکنندگان و هنرمندان اعطا می شود.

وی افزود: همچنین حضور صنعتگران در نمایشگاه های سراسری می تواند گام موثری در رونق فروش هنر دست هنرمندان باشد.

سلیمانی رباطی گفت: احیای برک بافی و راه اندازی کارگاه های تجمیعی صنایع دستی نیز از مهم ترین اقداماتی ست که به منظور حمایت از هنرمندان و رونق صنایع دستی بشرویه در دست اجرا است.