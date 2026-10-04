به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روزهای نزدیک به بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانواده‌ها با مرور فهرست لوازم‌التحریر می‌گذرد. دفتر، مداد، جامدادی و وسایل نقاشی باید پیش از روز اول کلاس آماده باشند. برای بعضی خانواده‌ها، تهیه همه این اقلام آسان نیست و هیجان بازگشت به مدرسه با نگرانی هزینه‌ها همراه می‌شود. گاهی فراهم‌شدن چند وسیله ضروری کافی است تا بخشی از این نگرانی کنار برود و دانش‌آموز با خیال آسوده‌تری کیفش را برای روز اول آماده کند. همین تغییر کوچک، می‌تواند آغاز سال تحصیلی را برای او دلپذیرتر کند.

با در نظر گرفتن این نیاز، معتمد مالیاتی کیسان، کمپین «حال خوب بغل‌دستی من» را اجرا کرد. در این طرح، حمایت مجموعه به تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزانی اختصاص یافت که برای آماده‌شدن برای مدرسه به توجه بیشتری نیاز دارند. حاصل کار، ۳۵۰ پک لوازم‌التحریر بود؛ بسته‌هایی با وسایل پرکاربرد مدرسه که برای ارسال به مدارس خراسان جنوبی به یک بنیاد خیریه تحویل داده شدند. ایده این اقدام پیچیده نبود شناسایی یک نیاز روشن، کمک به تأمین آن در زمان مناسب و در نهایت حال خوب بغل دستی.

مهر و همراهی همکاران کیسان

هر بسته شامل ابزارهای اصلی تحصیل بود چند دفتر برای مشق‌های روزانه، ابزارهای نوشتن، و یک دفتر نقاشی تا بوم کوچکی باشد برای به تصویر کشیدن رنگارنگ‌ترین رویاها و آرزوهای کودکانه. هدف از تهیه این بسته‌ها فقط اهدا کردن چند قلم کالا نبود، بلکه فرستادن پیام دوستی و دانه‌ای از امید برای آغاز پرشور سال تحصیلی بود.

همکاران کیسان خودشان وسایل را در پک‌ها قرار دادند و هر بسته را آماده و بسته‌بندی کردند. این بخش از کار باعث شد این فعالیت از یک تصمیم سازمانی، به تجربه‌ای مشترک میان همکاران تبدیل شود. شاید بسته‌بندی یک دفتر و چند مداد کار بزرگی به نظر نرسد، اما وقتی قرار است همان وسایل به دست دانش‌آموزی برسد که به آن‌ها نیاز دارد، دقت در این کار معنا پیدا می‌کند.

پس از بسته‌بندی، پک‌ها به بنیاد خیریه زینب کبری (س) سپرده شد تا از طریق این بنیاد به مدارس خراسان جنوبی ارسال و میان دانش‌آموزان توزیع شود. شرکت معتمد مالیاتی کیسان (https://keysuntsp.com/) مسئولیت تهیه و تحویل بسته‌ها را به عهده گرفت و ادامه این مسیر بر عهده بنیاد خواهد بود.

این کمک به پک‌های آماده‌شده محدود نمی‌شود. بخش باقی‌مانده حمایت مالی کیسان نیز در اختیار بنیاد خیریه زینب کبری (س) قرار می‌گیرد تا صرف تهیه و ارسال دیگر لوازم‌التحریر موردنیاز دانش‌آموزان شود. بخشی از حمایت در قالب بسته‌های مشخص تحویل شده و بخش دیگر برای تأمین اقلام تکمیلی در نظر گرفته شده است.

کمک به دانش‌آموزان شکل‌های مختلفی دارد. در «حال خوب بغل‌دستی من»، توجه به چیزی معطوف شد که نزدیک مهر در خانه‌ها بسیار ملموس است: وسایلی که باید در کیف مدرسه گذاشته شوند. کیسان به جای پرداختن به وعده‌ای کلی، اقلامی را تهیه کرد که کاربردشان روشن است و می‌توان آن‌ها را به دانش‌آموزان رساند. ارزش این انتخاب در سادگی آن است؛ کمکی متناسب با یکی از نیازهای همان روزهای آغاز مدرسه.

نام «حال خوب بغل‌دستی من» فضای کلاس درس را به یاد می‌آورد؛ جایی که دانش‌آموزان کنار هم می‌نشینند و گاهی یک مداد یا پاک‌کن را با هم شریک می‌شوند. این بار، بغل‌دستی می‌تواند کودکی در مدرسه‌ای دورتر باشد. همکاران کیسان شاید او را نشناسند، اما می‌دانند دفتر و مدادی که بسته‌بندی کرده‌اند قرار است در روزهای مدرسه به کار بیاید. همین پیوند ساده میان کسانی که بسته‌ها را آماده کردند و کسانی که آن‌ها را دریافت خواهند کرد، به نام این طرح معنا می‌دهد.

کنار هم، برای یک شروع خوب.

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