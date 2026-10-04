بارش در نقاط مختلف استان سمنان؛ کالپوش رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران و رگبار پراکنده در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به یکشنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه کالپوش بیشترین میزان بارش ها را در استان سمنان شاهد بوده است، افزود: در ۲۴ ساعت اخیر در رضوان ۹.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر در قلعه نوخرقان یک میلیمتر، نردین ۲.۱ میلیمتر، فرومد و کلاته خیج یک میلیمتر باران ثبت شده است.

مصطفوی بیان کرد: طی این بازه زمانی در کوهان یک میلیمتر، حق الخواجه چهار میلیمتر و تاش سه میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در حسین آباد ۱۵.۱ میلیمتر بارش ثبت شده است، افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر در بادله کوه ۲.۴ میلیمتر، کرنگ ۹.۹ میلیمتر و اگره یک میلیمتر بارندگی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از تداوم بارش ها طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نقاط مختلف استان خبر داد و بیان داشت: استان سمنان همچنین در حالت آماده باش برای ورود طوفان النینو است.

مصطفوی همچنین اعلام کرد: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در سراسر استان سمنان احتمال وقوع سیلاب، روان‌آب و آبگرفتگی معابر درون و برون شهری وجود دارد اما همه دستگاه های خدمت رسان و دولتی و... و. در میدان آماده باش حضور دارند اما نیاز است که مردم هم هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.