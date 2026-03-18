بارش باران و برف در استان سمنان؛ کالپوش رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارش باران و برف طی بازه زمانی ۲۴ ساعت منتهی به بیست و هفتم اسفندماه در استان سمنان بیان کرد: روز گذشته به دلیل استقرار سامانه کم فشار بارشی در استان به خصوص نیمه شمالی و مناطق شرقی، شاهد بارش باران و برف بودیم.

وی با بیان اینکه این بارش ها در شرق استان بیشتر بوده است، افزود: در مهماندوست و بادله کود یک و ۱.۲ میلیمتر و در استربند سه میلیمتر باران ثبه شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه نزدیک به یک میلیمتر باران در مهدی آباد و ۴.۵ میلیمتر در نگارمن شاهرود ثبت شده است، گفت: در تاش سه سانتی متر برف و شش میلیمتر باران و در ابرسج ۶.۵ میلیمتر باران ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه در جیلان پنج میلیمتر باران باریده است، تاکید کرد: در ۲۴ ساعت اخیر همچنین چهارطاق پرو سه میلیمتر، فرومد یک میلیمتر، نردین سه میلیمتر، باغستان و احمد آباد نیز هر کدام سه میلیمتر، بارش باران داشته اند.

وی با بیان اینکه حسین آباد کالپوش با ۲۴ میلیمتر بیشترین میزان بارش باران را به خود اختصاص داده است، گفت: در کلاته خیج ۲.۸ میلیمتر، پرور یک میلیمتر، قلعه نوخرقان چهار میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در رضوان میامی نیز ۱۵ میلیمتر باران ثبت شده که دومین رکورد بیشترین میزان بارش ها در استان سمنان است، گفت: در میامی و بیارجمند نیز نزدیک به یک میلیمتر باران به ثبت رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه در دیگر نقاط استان سمنان در ۲۴ ساعت اخیر یا بارندگی به ثبت نرسیده و یا میزان آن کمتر از یک میلیمتر بوده است، گفت: سامانه کم فشار بارشی امروز از استان خارج می‌شود.