به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدمهدی احمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی اظهار کرد: با وجود خالی بودن ۵۰ درصد پست‌های سازمانی دامپزشکی استان، همکاران ما با وجود کمبود نیروی انسانی و گستردگی جغرافیایی استان، خدمات خود را در ۱۲ شهرستان، ۲۸ بخش، ۳۱ شهر و سه هزار و ۵۷۷ روستا ارائه می‌کنند.

با اشاره به همزمانی هفته دامپزشکی با هفته نیروی انتظامی و روز روستا و عشایر، گفت: دامپزشکی یک دستگاه تخصصی است، اما برای انجام مأموریت‌های خود همکاری نزدیکی با دستگاه‌های مختلف دارد و نیروی انتظامی، به‌ویژه پلیس امنیت اقتصادی و پلیس امنیت اجتماعی، از جمله مجموعه‌هایی هستند که همکاری مؤثری با دامپزشکی دارند.

وی همچنین با اشاره به ارتباط نزدیک این اداره‌کل با جامعه روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری انجام می‌شود و همکاری بین‌بخشی با اداره‌کل امور عشایر، زمینه ارائه بهتر خدمات به جامعه هدف را فراهم کرده است.

احمدی با تشریح جایگاه دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه گفت: شعار همیشگی ما «سلامت دام، سلامت غذا، سلامت انسان» است و دامپزشکی نقش بی‌بدیلی در تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم دارد.

وی ادامه داد: حدود ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار از چرخه نظارتی دامپزشکی عبور می‌کند و خدمات این مجموعه از مزرعه آغاز شده و تا مرحله‌ای که فرآورده‌های خام دامی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان شرایط دشوار فعالیت بعضی از کارکنان دامپزشکی استان برای ارائه خدمات به هم‌استانی‌ها گفت: همکاران دامپزشکی در صف خدمت، در دامداری‌ها، روستاها و مناطق عشایری و دورافتاده، در گرمای تابستان، سرمای زمستان، گردوغبار، شرایط نامناسب محیطی، خطر ضربات فیزیکی دام، مواد شیمیایی و ضدعفونی‌کننده‌ها و همچنین در مواجهه با بیماری‌های مشترک انسان و دام فعالیت می‌کنند.

به گفته احمدی، بخش مهمی از این خدمات شاید کمتر دیده شود، اما نتیجه آن در سلامت جامعه و کاهش مشکلات مربوط به فرآورده‌های خام دامی خود را نشان می‌دهد.

ارائه خدمات در ۱۲ شهرستان با کمبود نیرو

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های دامپزشکی در استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۶۰ نفر نیروی انسانی در اداره‌کل دامپزشکی استان فعالیت دارند که بخشی از آنان در بخش ستادی مشغول هستند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی جمعیت دامی استان را شامل حدود ۳۲ هزار و ۹۵۰ رأس گاو و گوساله، نزدیک به ۳۰ هزار نفر شتر، یک میلیون و ۱۸۲ هزار رأس دام روستایی و حدود ۳۹۴ هزار رأس دام عشایری اعلام کرد.

احمدی از فعالیت واحدهای مختلف دامپروری در استان خبر داد و افزود: در استان ۹۰ واحد گاوداری صنعتی، ۸ واحد شترداری، ۴۲ واحد گوسفندداری، ۱۰ مجتمع گاوداری و گوسفندداری و حدود ۷۰۵ واحد مرغداری گوشتی، تخم‌گذار و مادر فعال است.

وی با اشاره به حجم بالای جمعیت طیور استان، از فعالیت واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار، مادر گوشتی، مادر تخم‌گذار، پولت و مرغ گوشتی خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر این، زنبورداری، نوغانداری و پرورش سایر آبزیان هم از دیگر بخش‌هایی است که دامپزشکی در حوزه سلامت و نظارت بر آنها نقش دارد.

پیشرفت عملیاتی برنامه‌ها به بیش از ۹۰ درصد رسید

احمدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دامپزشکی در قالب واکسیناسیون، پیشگیری، پایش و مراقبت بیماری‌ها انجام می‌شود، گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی، در شش‌ماهه نخست سال در برخی برنامه‌ها که انتظار می‌رفت حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، میانگین پیشرفت عملیاتی به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

وی همچنین این میزان پیشرفت را نتیجه تلاش و همت کارکنان دامپزشکی دانست و یادآور شد: همکاران ما با تمام توان پای کار هستند و خدمات لازم را به جامعه هدف ارائه می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در ادامه، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اظهارنظر اخیر معاون آبزی‌پروری وزارت جهاد کشاورزی درباره پرورش نوعی ماهی در برخی استان‌ها، از جمله خراسان جنوبی، گفت: در این خصوص ابلاغی به اداره‌کل دامپزشکی استان نرسیده و اطلاعی از چنین موضوعی نداریم.

وی با تأکید بر تفکیک وظایف دستگاه‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون نظام جامع دامپروری کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، صدور پروانه برخی از اماکن و واحدهای دامپروری بر عهده سازمان نظام دامپزشکی است و در این موارد باید از دستگاه متولی موضوع، یعنی سازمان نظام دامپزشکی و همچنین مجموعه شیلات استان، پاسخ لازم را ارائه کنند.

احمدی همچنین با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با رسانه‌ها گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه را امین و چشم و بازوی خود می‌دانیم و از رسانه‌ها می‌خواهیم هرجا نقص، سؤال یا چالشی مشاهده می‌کنند، آن را به مجموعه دامپزشکی منتقل کنند.

وی در ادامه افزود: اگر ایرادی در مجموعه وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام کنیم و اگر مردم هم نیاز به خدمت یا پاسخگویی داشته باشند، وظیفه ما ارائه خدمت و پاسخ روشن به آنها است.

وجود ۲۴۰۰ مرکز عرضه فرآورده‌های خام دامی زیر نظارت دامپزشکی

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: بیش از دو هزار و ۴۰۰ مرکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در خراسان جنوبی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی قرار دارند.

حسن علیزاده اظهار کرد: نظارت بر کشتارگاه‌ها، مراکز عرضه، واحدهای تولیدی و کارخانجات خوراک دام و همچنین نظارت بر میزان و کیفیت گوشت استحصالی از دیگر مأموریت‌های دامپزشکی است و خراسان جنوبی علاوه بر تأمین نیاز خود، در تأمین امنیت غذایی استان‌های همجوار هم نقش دارد.

وی با اشاره به وسعت حدود ۱۵۰ هزار کیلومتری خراسان جنوبی، مرز ۳۳۱ کیلومتری استان با افغانستان و پراکندگی جمعیت دامی، افزود: همه این خدمات با حدود ۱۶۰ نفر نیروی انسانی در ۱۲ شهرستان ارائه می‌شود که نشان‌دهنده حجم بالای مسئولیت و تلاش کارکنان دامپزشکی استان است.

کمبود اعتبار، خودرو و نیروی انسانی؛ مهم‌ترین چالش‌های دامپزشکی

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل دامپزشکی استان هم در ادامه با اشاره به بعضی از چالش‌های موجود در دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: عدم کفایت اعتبارات تخصیص‌یافته برای انجام وظایف حاکمیتی، کمبود خودرو برای انجام مأموریت‌های میدانی، کمبود نیروی انسانی و مشکلات ناشی از ساختار سازمانی از مهم‌ترین چالش‌های دامپزشکی خراسان جنوبی است.

علیرضا حاجی‌محمدی اعتبار مصوب استانی اداره‌کل دامپزشکی در سال جاری را حدود ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال جاری هنوز تا این زمان تخصیصی از محل اعتبارات استانی نداشته‌ایم.

حاجی‌محمدی همچنین کمبود راننده را یکی دیگر از مشکلات جدی دامپزشکی استان دانست و گفت: به دلیل نبود پست‌های کافی رانندگی، گاهی نیروهای تخصصی و دانشگاهی دامپزشکی ناچارند علاوه بر وظایف تخصصی، مسئولیت رانندگی در زمان انجام مأموریت‌های میدانی را نیز بر عهده بگیرند.

پیشرفت ۹۰ درصدی آزمایشگاه تخصصی شرق کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی درباره آخرین وضعیت آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی استان اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و بر اساس گزارش مشاور پروژه، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تخصیص اعتبار، دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه را حدود ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ساختمان آزمایشگاه از تعهدات استانی و تجهیزات تخصصی آن از تعهدات سازمان دامپزشکی کشور است.

حاجی‌محمدی اظهار امیدواری کرد که با تأمین اعتبار مورد نیاز، روند تکمیل این پروژه سرعت بگیرد.

دامپزشکی؛ پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک

احمدی در ادامه با اشاره به حرکت دامپزشکی به سمت خدمات الکترونیک گفت: دامپزشکی از دستگاه‌های پیشرو در استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و ارائه خدمات الکترونیک است و بخش قابل توجهی از خدمات از طریق دفاتر پیشخوان و سامانه‌های مربوطه قابل دریافت است.

به گفته وی، در بسیاری از خدمات، متقاضی می‌تواند بدون مراجعه حضوری درخواست خود را ثبت و پیگیری کند و تلاش ما بر این است که فرآیندهای اداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.