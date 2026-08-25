اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی، سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان صبح سه شنبه در آیین افتتاح اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز گفت: ایجاد اداره دامپزشکی مستقل در این شهرستان، یکی از مطالبات دامداران و بهره‌برداران شهرستان بود که با پیگیری‌های انجام شده و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در حداقل زمان، امروز به بهره‌برداری رسید.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های دامی و عشایری شهرستان نیمروز اظهار کرد: این شهرستان به دلیل وسعت جغرافیایی، پراکندگی جمعیت روستایی و عشایری و برخورداری از جمعیت دامی قابل توجه، نیازمند دسترسی مستمر و سریع به خدمات تخصصی دامپزشکی است.

وی افزود: افتتاح اداره دامپزشکی در شهرستان نیمروز، زمینه دسترسی آسان‌تر دامداران و بهره‌برداران به خدمات تخصصی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای پوشش برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه ایفا کند.

سرگزی بیان کرد: ارائه خدماتی همچون واکسیناسیون دام، مراقبت و پایش بیماری‌های دامی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، خدمات قرنطینه‌ای و نظارت بر جابه‌جایی دام از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز خواهد بود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزی این شهرستان تصریح کرد: موقعیت نیمروز و هم‌مرزی آن با استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، ضرورت تقویت مراقبت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای و نظارت بر تردد و جابه‌جایی دام را دوچندان کرده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: استقرار اداره دامپزشکی در شهرستان نیمروز، علاوه بر تسهیل دسترسی بهره‌برداران به خدمات، موجب افزایش سرعت در اجرای برنامه‌های مراقبتی، شناسایی و کنترل بیماری‌ها و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای بخش دامپروری منطقه خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه ساختار دامپزشکی در شهرستان‌ها گفت: هدف اصلی از تاسیس ادارات دامپزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی، ارتقای پوشش برنامه‌های پیشگیرانه، تسریع در شناسایی و کنترل بیماری‌ها و صیانت از سرمایه‌های دامی است.

سرگزی خاطرنشان کرد: افتتاح اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز در هفته دولت، گامی مهم در راستای توسعه خدمات دولت در مناطق مختلف استان و پاسخ به یکی از مطالبات بهره‌برداران بخش دامپروری این شهرستان به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: دامپزشکی علاوه بر حفاظت از سلامت دام، نقش مستقیمی در تأمین سلامت عمومی و امنیت غذایی دارد و توسعه و تقویت خدمات این حوزه در مناطق روستایی، عشایری و مرزی از اولویت‌های مهم اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان است.