اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی، سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان صبح سه شنبه در آیین افتتاح اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز گفت: ایجاد اداره دامپزشکی مستقل در این شهرستان، یکی از مطالبات دامداران و بهرهبرداران شهرستان بود که با پیگیریهای انجام شده و فراهم شدن زیرساختهای لازم در حداقل زمان، امروز به بهرهبرداری رسید.
سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای دامی و عشایری شهرستان نیمروز اظهار کرد: این شهرستان به دلیل وسعت جغرافیایی، پراکندگی جمعیت روستایی و عشایری و برخورداری از جمعیت دامی قابل توجه، نیازمند دسترسی مستمر و سریع به خدمات تخصصی دامپزشکی است.
وی افزود: افتتاح اداره دامپزشکی در شهرستان نیمروز، زمینه دسترسی آسانتر دامداران و بهرهبرداران به خدمات تخصصی را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در ارتقای پوشش برنامههای بهداشتی و پیشگیرانه ایفا کند.
سرگزی بیان کرد: ارائه خدماتی همچون واکسیناسیون دام، مراقبت و پایش بیماریهای دامی، کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام، خدمات قرنطینهای و نظارت بر جابهجایی دام از مهمترین مأموریتهای اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز خواهد بود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزی این شهرستان تصریح کرد: موقعیت نیمروز و هممرزی آن با استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، ضرورت تقویت مراقبتهای بهداشتی و قرنطینهای و نظارت بر تردد و جابهجایی دام را دوچندان کرده است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: استقرار اداره دامپزشکی در شهرستان نیمروز، علاوه بر تسهیل دسترسی بهرهبرداران به خدمات، موجب افزایش سرعت در اجرای برنامههای مراقبتی، شناسایی و کنترل بیماریها و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای بخش دامپروری منطقه خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه ساختار دامپزشکی در شهرستانها گفت: هدف اصلی از تاسیس ادارات دامپزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی، ارتقای پوشش برنامههای پیشگیرانه، تسریع در شناسایی و کنترل بیماریها و صیانت از سرمایههای دامی است.
سرگزی خاطرنشان کرد: افتتاح اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز در هفته دولت، گامی مهم در راستای توسعه خدمات دولت در مناطق مختلف استان و پاسخ به یکی از مطالبات بهرهبرداران بخش دامپروری این شهرستان به شمار میرود.
وی در پایان گفت: دامپزشکی علاوه بر حفاظت از سلامت دام، نقش مستقیمی در تأمین سلامت عمومی و امنیت غذایی دارد و توسعه و تقویت خدمات این حوزه در مناطق روستایی، عشایری و مرزی از اولویتهای مهم اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان است.
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