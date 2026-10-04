عباسپور: ارزپاشی در شرایط فعلی کشور معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور در نطق میان‌دستور در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز در شرایط جنگ ترکیبی نظامی، اقتصادی و فرهنگی قرار داریم و جمهوری اسلامی ایران مورد حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وی افزود: آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل در جبهه شیطان قرار دارند و خداوند وعده داده است که مکر شیطان ضعیف است.

به گفته عباسپور، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قدرت الهی، ایستادگی مردم و ایثار و فداکاری نیروهای نظامی توانسته است در برابر دشمن ایستادگی کند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، برای رهبر انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، آرزوی طول عمر باعزت کرد و گفت: با رهبری خردمندانه و مدبرانه ایشان و همچنین وحدت و انسجام آحاد مردم، کشور در برابر دشمن ایستادگی کرده است.

عباسپور با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در شرایط فعلی کشور بیان کرد: وحدت و انسجام مردم از ضرورت‌ها و الزامات پیروزی در این دفاع است. امام خمینی(ره) همواره بر «وحدت کلمه» تأکید داشت و وحدت را رمز پیروزی انقلاب می‌دانست. حفظ وحدت ملی نیز از توصیه‌های مکرر رهبر انقلاب بوده و ایشان تأکید کرده‌اند که اتحاد سرمایه‌ای است که دشمن برای شکستن آن تلاش می‌کند و حفظ وحدت مسئولیتی عمومی است.

وی همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از مرزبانان و نیروهای انتظامی و نظامی کشور قدردانی کرد و گفت: نیروهای مرزبانی در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور، امنیت مردم را تأمین می‌کنند و همه ما مدیون فداکاری آنان هستیم. انتظار می‌رود مجلس و دولت نسبت به وضعیت معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی، به‌ویژه کارکنان انتظامی، توجه جدی داشته باشند.

نماینده بوئین‌زهرا در ادامه با انتقاد از اهانت به مسئولان و عناصر مؤثر در اداره کشور، اظهار کرد: امروز برخی افراد با کم‌لطفی به مقامات و عناصر مؤثر در اداره کشور و جنگ، از جمله محمدباقر قالیباف، برخلاف نظر امام و رهبری حرکت می‌کنند. این اقدامات در شرایط فعلی به نفع دشمن تمام می‌شود.

عباسپور با بیان اینکه «اهانت به آقای قالیباف و امثال ایشان به عنوان سرمایه‌های انسانی، خیانت به جامعه و منافع ملی است»، افزود: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شخصیت‌ها و مسئولان کشور را دنبال می‌کنند، برخی افراد در داخل نیز به ترور شخصیت آنان می‌پردازند.

وی رئیس مجلس را مورد وثوق امام و رهبری دانست و گفت: قالیباف در شرایط خاص کشور مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد و از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر است.

این نماینده مجلس ادامه داد: قالیباف نماد و اسطوره ایستادگی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه است و در کنار رهبری، از شخصیت‌های مؤثر در اداره کشور و دفاع مقدس محسوب می‌شود. نظام برای تربیت فردی با چنین ظرفیت و تجربه‌ای سال‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است.

عباسپور در پاسخ به انتقادها درباره حضور قالیباف در امور مرتبط با مسائل نظامی کشور نیز گفت: وی ضمن حفظ مدیریت مجلس، در شرایط جنگی برای کمک به سرداران و امیران و اداره امور نظامی کشور حضور پیدا می‌کند و باید از تجربه و مدیریت او استفاده شود.

وی تأکید کرد: مردم امروز به خوبی می‌دانند اولویت کشور، جنگ و دفاع از کشور است و باید از تجربه قالیباف به عنوان یکی از یادگاران دفاع مقدس در این مسیر استفاده شود.

نماینده مردم بوئین‌زهرا در پایان با انتقاد از برخی رویکردهای سیاسی گفت: متأسفانه در شرایطی که دشمن موجودیت جمهوری اسلامی را هدف گرفته و به دنبال براندازی است، برخی افراد به جای توجه به مسائل اصلی کشور، به ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۷ فکر می‌کنند.

عباسپور در پایان به دولت و بانک مرکزی تذکر داد و گفت: در شرایطی که کشور با عسر و حرج مواجه است، ارزپاشی برای کشور معنا ندارد و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.