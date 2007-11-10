85 درصد طرح های مصوب سفر استانی در آستانه اشرفیه اجرایی شد

سرپرست فرمانداری آستانه اشرفیه روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه اشرفیه، افزود: عدم تحقق 15 درصدی بقیه طرح های سفر به دلیل برخی مشکلات موجود شهرستان بوده که باید موانع را برطرف تا اعتبارات مورد نیاز تخصیص یابد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مصوبات سفر دکترمحمود احمدی نژاد به گیلان، 66مصوبه مربوط به این شهرستان بود که از این تعداد، 25 مصوبه در خصوص گازرسانی، 19 طرح مخابراتی، 51 شرکت تعاونی، تشکیل هشت تعاونی بانوان، دوسالن ورزشی بانوان، تعریض جاده آستانه اشرفیه به کیاشهر و شهرک دامپروری است.

آقایی عنوان کرد: اختصاص 35میلیارد تومان اعتباراز محل بنگاهای کوچک و زودبازده از دیگر مصوبات این سفر است که 12میلیارد تومان تاکنون جذب شده است.

وی بیان داشت: جذب نشدن بقیه این میزان اعتبار به دلیل توجیح نداشتن یا مشکل وثیقه برای این طرح ها بوده است.

آقایی ادامه داد: یکی از طرح های مهم سفر ریاست جمهوری به گیلان توسعه حرم سید جلاالدین اشرف آستانه اشرفیه از محل فاینانس است که هم اکنون دو میلیارد تومان اعتباربرای این امر ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: یک میلیارد و 945 میلیون تومان اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری به گیلان به شهرستان آستانه اشرفیه تخصیص پیدا کرده است.

