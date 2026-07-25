توانمندسازی ۶۰۰ مربی کودکستان در سمنان؛ دوره آموزشی در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه دوره آموزشی «راهبردهای تربیتی و یادگیری» ویژه مربیان کودکستان‌های استان سمنان با همکاری آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی استان در محل اداره کل، اظهار کرد: برگزاری این دوره‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی، بیانگر اهمیت جایگاه مربیان کودکستان‌ها در نظام تعلیم و تربیت است.

وی با قدردانی از همکاری جهاد دانشگاهی استان در اجرای این دوره افزود: هر میزان سرمایه‌گذاری برای ارتقای دانش، مهارت و توانمندی مربیان کودکستان‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری برای رشد کودکان، ارتقای کیفیت مراکز پیش‌دبستانی و آینده نظام آموزشی کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اهمیت دوره «راهبردهای تربیتی و یادگیری» تصریح کرد: این دوره به عنوان پیش‌نیاز ورود به دوره مقدماتی توسعه شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای مربیان طراحی شده و نقش مؤثری در ارتقای توان تخصصی فعالان حوزه تعلیم و تربیت کودک دارد.

شریفی با تأکید بر نقش تعیین کننده مربیان در سال‌های نخست زندگی کودکان یادآور شد: بخش مهمی از شخصیت، مهارت‌ها و فرآیند یادگیری کودکان در سال‌های ابتدایی شکل می‌گیرد و به همین دلیل، ارتقای دانش و توانمندی مربیان این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به دغدغه‌های شغلی مربیان کودکستان‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه تصمیم‌گیری درباره مسائل استخدامی در اختیار مراجع بالادستی است، اما آموزش و پرورش استان تلاش می‌کند با برگزاری دوره‌های تخصصی، زمینه افزایش توانمندی، انگیزه و رضایت شغلی مربیان را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: اجرای این دوره‌ها نشان‌دهنده جایگاه ویژه مربیان کودکستان‌ها در سیاست‌های آموزشی استان است و می‌کوشیم با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای علمی، آموزش‌های کاربردی و روزآمد را در اختیار آنان قرار دهیم.

وی همچنین از رویکرد جهاد دانشگاهی در ارائه آموزش‌های باکیفیت با حداقل هزینه قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش نیز تمام ظرفیت‌های خود را برای حمایت از این مسیر و ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی به کار خواهد گرفت.

شریفی در تشریح جزئیات این طرح آموزشی اظهار داشت: این دوره برای ۶۰۰ مربی کودکستان استان برنامه‌ریزی شده و در قالب ۲۰ گروه ۳۰ نفره، طی پنج روز آموزشی و در مجموع ۳۴ ساعت، در چهار قطب آموزشی استان برگزار می‌شود و نخستین گروه از سوم مردادماه آموزش خود را آغاز کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: استمرار این دوره‌های آموزشی، زمینه ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مربیان، افزایش کیفیت آموزش در کودکستان‌ها و آمادگی هرچه بهتر نوآموزان برای ورود به دوره آموزش رسمی را فراهم کند.