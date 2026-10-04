ستاد انتخابات قم تدارکات برگزاری انتخابات شوراها را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری بعدازظهر یکشبه در گفتگو با خبرنگاران، از شروع روند تدارکات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قم خبر داد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات در آبان‌ماه گفت: این زمان هنوز قطعی نیست و تعیین نهایی آن به اعلام رسمی وزارت کشور موکول شده است.

حیدری افزود: ستاد انتخابات استان در حال پیگیری امور اجرایی و تدارکاتی است و تا زمان دریافت ابلاغ رسمی، مقدمات لازم را دنبال می‌کند.

وی بررسی وضعیت شعب اخذ رأی، به‌روزرسانی جلسات هیئت‌های اجرایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز را از جمله محورهای در دستور کار ستاد انتخابات استان برشمرد و افزود: این اقدامات با هدف فراهم‌کردن آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات انجام می‌شود.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پیش‌تر برای ۱۱ اردیبهشت برنامه‌ریزی شده بود، اما برگزاری آن به تعویق افتاد.