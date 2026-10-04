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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

مزارع دره‌شهر زیر بارش سنگین تگرگ و باران خسارت دید

مزارع دره‌شهر زیر بارش سنگین تگرگ و باران خسارت دید

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر گفت: مزارع دره‌شهر زیر بارش سنگین تگرگ و باران خسارت دیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد زینی وند عصر یکشنبه در بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان اظهار کرد:در پی وقوع بارندگی شدید، تگرگ، وزش باد شدید و طوفان روند بررسی و ارزیابی خسارات وارده به مزارع شهرستان دره‌شهر از امروز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: کارشناسان با حضور در اراضی کشاورزی و انجام بازدیدهای میدانی، وضعیت مزارع کشت‌های تابستانه از جمله برنج، ماش، کنجد و سایر محصولات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: این بازدید با هدف بررسی آثار و تبعات بارندگی شدید، تگرگ و وزش باد بر محصولات کشاورزی و همچنین برآورد میزان خسارت وارده به مزارع انجام شد.

زینی‌وند در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی وضعیت محصولات و اراضی کشاورزی، بر ضرورت جمع‌آوری دقیق اطلاعات، شناسایی مناطق و مزارع آسیب‌دیده و برآورد کارشناسی میزان خسارت تأکید کرد.

کد مطلب 6967765

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