به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جمع خبرنگاران با تأکید بر تداوم سیاست‌های جمهوری اسلامی اظهار کرد: سیاست جمهوری اسلامی محکم و استوار ادامه خواهد داشت و تغییرناپذیر است.

وی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: این صحبت‌ها مسئله جدیدی نیست و ما به این اظهارات و آنچه ناهنجاری در ادبیات رئیس‌جمهور آمریکا می‌دانیم، عادت کرده‌ایم؛ بنابراین به نظر من جای نگرانی وجود ندارد.

بروجردی افزود: آمریکایی‌ها تا زمانی که انتخابات خود را برگزار کنند، اصولاً وارد یک فضای تند نظامی و عملیات نخواهند شد، اما اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد، نیروهای مسلح و مردم ایران کاملاً آماده هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین پیشنهادهای آمریکا برای مذاکره نیز گفت: پیشنهادهای اخیر آمریکا از طریق قطر منتقل شده است و بعدازظهر امروز با وزیر امور خارجه جلسه‌ای خواهیم داشت تا جزئیات این پیشنهادها را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: مسیر را با استحکام ادامه خواهیم داد و از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.

بروجردی درباره تنگه هرمز نیز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه با استحکام ادامه خواهد یافت. «ما برنده این جنگ هستیم.»