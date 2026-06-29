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۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

سوداگران اموال تاریخی از محوطه‌های باستانی جیرفت رانده شدند

سوداگران اموال تاریخی از محوطه‌های باستانی جیرفت رانده شدند

کرمان- رئیس میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جیرفت از شناسایی و دستگیری تعدادی از حفاران غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال‌الدین ضیا کمالی، با اشاره به حفاری‌های غیرمجاز انجام شده اخیر در محوطه‌های باستانی جیرفت گفت: هم‌ زمان با آغاز شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، برخی حفاران غیرمجاز و سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با سواستفاده از شرایط موجود، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی در تعدادی از محوطه‌های باستانی شهرستان کردند که با هوشیاری میراث‌بانان افتخاری و حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، بخش قابل توجهی از این افراد شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شدند.

وی افزود: اگرچه برخی متخلفان تلاش کردند با سواستفاده از شرایط کشور به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند، اما با برنامه‌ریزی، پایش مستمر، گشت‌زنی‌های منظم و اجرای گشت‌های مشترک میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و نیروهای انتظامی، امنیتی و با حمایت دستگاه قضایی، حفاظت از محوطه‌های تاریخی با قدرت دنبال شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر با استقرار و حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و عوامل انتظامی در محوطه‌های تاریخی، پاکسازی منطقه از حضور سوداگران اموال تاریخی انجام شده و شناسایی و دستگیری سایر حفاران غیرمجاز نیز با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

ضیاکمالی‌، تأکید کرد: هرگونه تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، تعرض به هویت، فرهنگ و سرمایه ملی کشور است و متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی مطابق شدیدترین مجازات‌های قانونی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

رئیس میراث‌فرهنگی شهرستان جیرفت با تاکید بر نقش مردم در صیانت از میراث فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی صرفاً وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است که مشارکت و همراهی همه شهروندان را می‌طلبد.

وی ادامه داد: گزارش‌های به‌موقع مردم و میراث‌بانان افتخاری نقش موثری در پیشگیری از جرائم علیه آثار تاریخی دارد و بی‌تردید صیانت از این میراث ارزشمند، پاسداری از هویت و تمدن ایران برای نسل‌های آینده است.

کد مطلب 6874815

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