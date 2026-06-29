به گزارش خبرگزاری مهر، کمالالدین ضیا کمالی، با اشاره به حفاریهای غیرمجاز انجام شده اخیر در محوطههای باستانی جیرفت گفت: هم زمان با آغاز شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، برخی حفاران غیرمجاز و سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با سواستفاده از شرایط موجود، اقدام به فعالیتهای غیرقانونی در تعدادی از محوطههای باستانی شهرستان کردند که با هوشیاری میراثبانان افتخاری و حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی، بخش قابل توجهی از این افراد شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شدند.
وی افزود: اگرچه برخی متخلفان تلاش کردند با سواستفاده از شرایط کشور به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند، اما با برنامهریزی، پایش مستمر، گشتزنیهای منظم و اجرای گشتهای مشترک میان یگان حفاظت میراثفرهنگی و نیروهای انتظامی، امنیتی و با حمایت دستگاه قضایی، حفاظت از محوطههای تاریخی با قدرت دنبال شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر با استقرار و حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی و عوامل انتظامی در محوطههای تاریخی، پاکسازی منطقه از حضور سوداگران اموال تاریخی انجام شده و شناسایی و دستگیری سایر حفاران غیرمجاز نیز با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
ضیاکمالی، تأکید کرد: هرگونه تعرض به آثار و محوطههای تاریخی، تعرض به هویت، فرهنگ و سرمایه ملی کشور است و متخلفان بدون هیچگونه اغماضی مطابق شدیدترین مجازاتهای قانونی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
رئیس میراثفرهنگی شهرستان جیرفت با تاکید بر نقش مردم در صیانت از میراث فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از میراثفرهنگی صرفاً وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است که مشارکت و همراهی همه شهروندان را میطلبد.
وی ادامه داد: گزارشهای بهموقع مردم و میراثبانان افتخاری نقش موثری در پیشگیری از جرائم علیه آثار تاریخی دارد و بیتردید صیانت از این میراث ارزشمند، پاسداری از هویت و تمدن ایران برای نسلهای آینده است.
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