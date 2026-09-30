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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

یک بازیکن جوان به استقلال پیوست

یک بازیکن جوان به استقلال پیوست

باشگاه استقلال اقدام به عقد قرارداد با ابوالفضل نوروزی وینگر جوان خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، ابوالفضل نوروزی وینگر جوان و آینده‌دار فوتبال ایران با عقد قراردادی سه ساله، به استقلال پیوست و بعد از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال، برای آبی‌پوشان پایتخت به میدان می‌رود.

این بازیکن ۱۹ ساله سابقه آقای گلی و برترین بازیکن در تعداد پاس گل در لیگ جوانان کشور را در کارنامه خود دارد و در آکادمی تراکتور حضور داشته است.

نوروزی که سابقه دعوت به تیم ملی جوانان را هم دارد، از شروع تمرینات فصل جاری در تمرینات استقلال شرکت کرده و با تأیید فنی کادرفنی استقلال، رسماً به عضویت آبی‌پوشان پایتخت درآمد.

کد مطلب 6963962

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