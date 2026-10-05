ورود AFC به پرونده بازیکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، در ابتدای فصل قصد جدایی از جمع آبی‌پوشان را داشت، اما پس از مذاکرات مجدد با مدیران باشگاه تصمیم گرفت به همکاری خود با استقلال ادامه دهد و به قراردادش پایبند بماند.

با این حال، در ادامه فصل موضوع قرارداد این بازیکن به یکی از مسائل حقوقی استقلال تبدیل شده است. تیم‌های داخلی که در رقابت‌های مختلف مقابل استقلال قرار گرفته‌اند، با استناد به ادعای فسخ یکطرفه قرارداد آسانی، نسبت به حضور این بازیکن اعتراض کرده و شکایت‌هایی را به نهادهای ذی‌ربط ارائه داده‌اند؛ شکایت‌هایی که تاکنون از سوی کمیته انضباطی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در همین راستا و با توجه به تعدد شکایت‌های مطرح‌شده درباره وضعیت قرارداد یاسر آسانی، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال خواستار ارائه توضیحات درباره وضعیت قرارداد این بازیکن شده است. مسئولان حقوقی باشگاه استقلال نیز در حال تهیه و ارائه مستندات و توضیحات لازم در این خصوص هستند.

مسئولان استقلال تأکید دارند که قرارداد آسانی با این باشگاه کاملاً قانونی است و هیچ فسخ قراردادی از سوی این بازیکن صورت نگرفته است. بر همین اساس، باشگاه استقلال حضور یاسر آسانی در مسابقات را بدون منع قانونی می‌داند و معتقد است او می‌تواند همچنان برای این تیم به میدان برود.