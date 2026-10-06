به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیر عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، به همراه امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی این فدراسیون، امیررضا واعظ‌آشتیانی مدیرعامل و مدیر سابق استقلال، و مجید جلالی، کارشناس و مربی فوتبال، با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره مسائل روز فوتبال ایران و وضعیت تیم ملی به گفت‌وگو پرداختند؛ گفت‌وگویی که در جریان آن، اظهارات تند و جنجالی مطرح شد.

در همین رابطه علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: «آنچه دیشب در برنامه «فوتبال برتر» دیدیم، شاید آینه تمام‌نمای فوتبال امروز ایران بود؛ فضایی آکنده از اتهام، توهین، عصبانیت و ناتوانی در گفت‌وگویی که حداقل‌های احترام متقابل در آن رعایت شود. اما مسئله فقط رفتار چند فرد نیست؛ مسئله مهم‌تر، ساختاری است که مدیران را انتخاب، تأیید و در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. در هر حوزه‌ای از مدیریت، پیش از رزومه، عنوان و حتی تخصص، باید به سلامت روان، تعادل شخصیتی، ثبات رفتاری، ظرفیت شنیدن نقد و توانایی کنترل هیجانات افراد توجه کرد. دانش و تخصص، حتی دانش فوتبال، آموختنی و قابل ارتقاست؛ اما فقدان تعادل شخصیتی و ناتوانی در مدیریت رفتار و هیجان، مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی با چند دوره آموزشی جبران کرد. ساختاری که برای انتخاب مدیر فقط می‌پرسد «چه می‌داند؟» و «چه سابقه‌ای دارد؟»، اما نمی‌پرسد «چگونه رفتار می‌کند؟»، «در شرایط فشار چگونه تصمیم می‌گیرد؟» و «با مخالف و منتقد چگونه مواجه می‌شود؟»، مسئول پیامد انتخاب‌های خود نیز هست. شاید بخشی از پاسخ این پرسش که چرا فوتبال ایران، از باشگاه‌ها تا تیم‌های ملی، بارها با ناکامی و شکست مواجه می‌شود، همین‌جا باشد: ما گاهی به دنبال پیچیده‌ترین نسخه‌ها می‌گردیم، در حالی که ابتدایی‌ترین اصول مدیریت حرفه‌ای را رعایت نکرده‌ایم. فوتبال حرفه‌ای فقط به مدیرانی که فوتبال می‌دانند نیاز ندارد؛ به مدیرانی نیاز دارد که پیش از هر چیز، «مدیریت خود» را بلد باشند.»