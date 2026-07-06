قیمت جهانی طلا امروز ۱۵ تیر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طلا در روز دوشنبه در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر ثابت مانده است. گزارش ضعیفتر از انتظار اشتغال آمریکا در هفته گذشته، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تعدیل کرده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۲ درصد کاهش به ۴۱۶۳ دلار و ۴۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با یک افزایش ۱.۱۵ درصدی به ۴۱۷۳ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کیسیام ترید، گفت: «طلا با تعدیل انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره، تا حدودی تعادل خود را بازیافته است. هرچند کاهش احتمال افزایش نرخ بهره و به تبع آن افت بازده اوراق قرضه باعث تنفس بازار طلا شده است، اما قدرت گرفتن دلار همچنان مانند یک سقف جلوی رشد بیشتر قیمت این فلز را میگیرد».
دلار ۰.۱ درصد افزایش یافته و اخرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کرده است.
طلا هفته گذشته با رشد بیش از ۲ درصدی مواجه شد و به یک روند نزولی چهار هفتهای پایان داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که دادههای ضعیفتر از انتظار اشتغال آمریکا، نگرانیها درباره تورم پایدار و بالا ماندن طولانیمدت نرخ بهره را کاهش داد.
دادههای روز پنجشنبه نشان داد که رشد اشتغال در آمریکا در ماه ژوئن به شدت کند شده و آمار اشتغال دو ماه قبل از آن نیز بازنگری کاهشی شده است. این موضوع نشاندهنده سرد شدن بازار کار است و بازارهای مالی را ترغیب کمیکند تا انتظارات خود برای افزایش قریبالوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کپایین بیاورند.
معاملهگران اکنون حدود ۵۵ درصد احتمال میدهند نرخ بهره در ماه سپتامبر افزایش یابدکه نسبت به بیش از ۶۰ درصد پیش از انتشار این دادهها، کاهش یافته است.
نرخ بهره پایینتر به نفع طلا به عنوان یک دارایی غیربهرهده است.
سرمایهگذاران اکنون در انتظار صورتجلسه نشست ۱۶ و ۱۷ ژوئن فدرال رزرو هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود تا سرنخهای بیشتری درباره سیاست پولی به دست آورند.
بانک سرمایهگذاری جیپی مورگان اعلام کرد تقاضا برای طلا از سوی بخشهای کلیدی به اندازهای که انتظار میرفت قوی نخواهد بود و این موضوع افزایش قیمت این فلز گرانبها در سال جاری را به ۴۳۰۰ دلار در سهماهه سوم و ۴۵۰۰ دلار در سهماهه چهارم محدود میکند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۱.۹۳ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۲۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۳۱ درصدی، ۱۶۳۷ دلار و ۹۱ سنت معامله میشود.
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