تلاش اتحادیه اروپا برای ممنوعیت تجهیزات هواوی و زد تی ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گریک سیتی تایمز، این دستورالعمل در جریان یک جلسه توجیهی در بروکسل در روز دوشنبه، همزمان با اقدام اتحادیه اروپا برای تقویت حفاظت در سراسر شبکه‌های دیجیتال خود، تشریح شد. براساس قوانین امنیت سایبری پیشنهادی جدید، اتحادیه اروپا قدرت گسترده ای برای محدودسازی یا ممنوعیت تجهیزات از تامین کنندگانی که در سراسر سیستم های ارتباطات این منطقه پر ریسک تلقی می شوند، به دست می آورد.

به گفته مقامات هدف این اقدام تامین ایمنی زیرساخت های حیاتی است، به خصوص که اروپا راه اندازی فناوری های ارتباطی پیشرفته را تسریع کرده است. این دستورالعمل ها به معنای وضع ممنوعیت سریع و آنی در منطقه نیست بلکه نشان دهنده سیگنالی شفاف برای دولت ها و اپراتورهای مخابراتی است.

این توصیه ها هم اکنون با واکنش شدید چین روبرو شده که تهدید کرده اگر قوانین مذکور اجرایی شوند، اقدامات متقابلی انجام می دهد. مقامات چین از شیوه عملکرد اتحادیه اروپا انتقاد کرده اند و تنش ها بین دو طرف شدت گرفته است.

اقدام جدید اتحادیه اروپا نشان دهنده تلاشی وسیع تر برای کاهش اتکا به تهیه کنندگان فناوری های خارجی در بخش های حساس و پر رنگ تر کردن حاکمیت یجیتال است.