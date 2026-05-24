به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیپ سیک اعلام نکرده کاهش دائمی قیمت این مدل به دلیل افزایش ذخایر تراشه های Ascend ۹۵۰ که برای ارتقای عملکرد V۴ به کار می رود، انجام شده است یا خیر.

این شرکت هزینه های V۴- Pro API را بین ۰.۰۲۵ تا ۶ یوان به ازای هر یک میلیون توکن(حدود ۰.۰۰۳۵ تا ۰.۸۳ دلار) با توجه به نوع استفاده اعلام کرده است. این ارقام قبلا از ۰.۱ تا ۲۴ یوان بود. «توکن» واحدی از متن پردازش شده با مدل هوش مصنوعی است.

با توجه به تحریم های صادراتی آمریکا که مانع فروش تراشه های انودیا به بیشتر تولید کنندگان نیمه رسانا در چین شده، فروش تراشه های هوش مصنوعی هواوی رشد کرده است.

دیپ سیک هنگام راه اندازی V۴ در ماه گذشته اعلام کرد نسخه پرو آن ۱۲ بار بیشتر از نسخه کم قدرت تر «فلش» هزینه دارد که دلیل آن محدودیت هایی در ظرفیت رایانش بالا است.

این شرکت چینی همچنین اعلام کرده پیش بینی می شود قیمت گذاری مدل پرو به محض ارائه تراشه های Ascend ۹۵۰ هواوی در مقادیر کلان در نیمه دوم سال کمتر شود.