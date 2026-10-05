به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخلعی، صبح دوشنبه در نشست خبری پیرامون اطلاع‌رسانی تسهیلات و مشوق‌های دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن تبیین ابعاد گوناگون امکانات آموزشی، رفاهی و سیاست‌های حمایتی این دانشگاه برای دانشجویان و پذیرفته‌شدگان ممتاز با تأکید بر لزوم معرفی ظرفیت‌های علمی و رفاهی دانشگاه به داوطلبان کنکور سراسری، اظهار کرد: تولیدات علمی و مقالات دانشگاه فردوسی مشهد آمار ملموسی را به خود اختصاص داده است و حدود ۲۱۲ شرکت دانش‌بنیان و فناور فقط در پارک علم و فناوری دانشگاه مستقر هستند که محیطی پرنشاط و فعال را برای اشتغال و فعالیت دانشجویان ایجاد کرده‌اند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به زیرساخت‌های کم‌نظیر پژوهشی و رفاهی دانشگاه افزود: بیش از ۳۷۰ آزمایشگاه تحقیقاتی و کارگاه تخصصی در دانشگاه فعال است که مجموعاً مساحتی معادل ۱۱.۳ هکتار از منابع فیزیکی دانشگاه را در بر می‌گیرد. همچنین کتابخانه مرکزی دانشگاه با منابع غنی فیزیکی در اختیار دانشجویان است.

وی درباره امکانات خوابگاهی و ورزشی تصریح کرد: دانشگاه فردوسی همواره بیشترین تقاضای خوابگاهی به‌ویژه برای دانشجویان روزانه (نوبت اول) را پوشش داده است. در حال حاضر خوابگاه‌های پسرانه فجر با ظرفیت ۲۳۶۰ دانشجو و خوابگاه‌های پردیس و بنیاد دانشگاهی با ظرفیت ۳۲۶۶ دانشجو، در مجموع ۵۶۲۶ ظرفیت خوابگاهی فعال دارند. علاوه بر این، مساحت اماکن ورزشی دانشگاه شامل زمین‌های چمن، سالن‌ها و مجتمع آبی فاخر، ۹۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع است که سرانه ورزشی را به حدود ۵ مترمربع برای هر دانشجو می‌رساند.

فخعلی با بیان اینکه تصمیم داوطلبان علاوه بر رتبه علمی متأثر از امکانات رفاهی و تسهیلات است، گفت: برای جذب بهترین استعدادهای کنکور سراسری به‌ویژه در سال تحصیلی ۱۴۰۵، سیاست‌های تشویقی هدفمندی اعمال شده است که برای حائزین رتبه‌های یک، دو و سه رقمی بسیار جذاب خواهد بود. این بسته‌ها در مقطع کارشناسی شامل رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ گروه‌های آزمایشی ریاضی و تجربی، زیر ۵۰۰ علوم انسانی و زیر ۲۵۰ زبان‌های خارجی می‌شود و مشوق‌ها منحصراً در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که دانشگاه فردوسی مشهد را برای ثبت‌نام و تحصیل برگزینند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به پرسشی درباره مواجهه کادر آموزشی با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بیان کرد: دوره‌های توانمندسازی اعضای هیئت علمی و مدرسان مدعو متناسب با نیازها و سوابق آنان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود. در شهریورماه امسال نیز چندین کارگاه تخصصی در حوزه مهارت‌های هوش مصنوعی با استقبال چندصد نفری همکاران برگزار شد و این فرایند برای به‌روزرسانی روش‌های تدریس پیوسته ادامه دارد.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت تحصیلی نوورودها و تمهیدات دانشگاه در مواجهه با بحران‌ها و شرایط خاص کشور تأکید کرد: افت تحصیلی مقطعی دانشجویان در نیم‌سال نخست به دلیل تغییر فضای مدرسه به دانشگاه امری طبیعی است و با استانداردهای مدیریت آموزشی جبران می‌شود. اولویت نخست ما آموزش حضوری با تمام مقتضیات آن است، اما در صورت بروز شرایط خاص نظیر جنگ، بحران‌ها یا ناترازی‌ها، دانشگاه آمادگی فنی صددرصدی دارد تا بدون وقفه و در همان لحظه، کل بار آموزش را به بستر مجازی و الکترونیک منتقل کند.

فخعلی با اشاره سازوکارهای حمایتی بیان کرد : مرکز مشاوره دانشگاه با حضور کارشناسان مجرب، آماده ارائه خدمات در زمینه‌های روحی و رفتاری به دانشجویان است و در حوزه تحصیلی نیز اساتید راهنما در دانشکده‌ها همراه دانشجویان، به‌ویژه در ترم‌های اول، خواهند بود.