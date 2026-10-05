به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه احداث راه‌آهن شیراز-گل‌گهر با تشریح آخرین وضعیت این طرح گفت: در شرایط کنونی باید با واقعیت‌های اقتصادی دولت روبه‌رو شد، چراکه اولویت‌های اصلی کشور معطوف به معیشت مردم، نیازهای نیروهای مسلح و زیرساخت‌های حیاتی است.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع دولتی، برای تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی باید بر ظرفیت و توان بخش خصوصی تکیه کرد و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های زیرساختی را فراهم ساخت.

استاندار فارس با اشاره به وضعیت قطعات مختلف راه‌آهن شیراز-گل‌گهر بیان کرد: قطعه سوم این پروژه ۷۹ درصد و قطعه چهارم ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و توقف یا رها کردن این طرح‌ها به معنای اتلاف منابعی است که تاکنون برای اجرای آنها هزینه شده است.

تکمیل قطعات اولویت‌دار راه‌آهن شیراز-گل‌گهر

امیری ادامه داد: راهبرد مدیریت استان فارس، تمرکز بر تکمیل قطعات دارای پیشرفت فیزیکی و اتصال آنها به شبکه ریلی سراسری شیراز-اصفهان است تا ضمن خروج پروژه از بن‌بست، امکان بهره‌برداری اقتصادی از این مسیر فراهم شود.

وی تصریح کرد: اتصال این خط ریلی به شبکه سراسری می‌تواند زمینه تسهیل صادرات محصولات صنایع بزرگ منطقه از جمله واحدهای فولادی و پتروشیمی را فراهم کند و آثار اقتصادی قابل‌توجهی برای منطقه به همراه داشته باشد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت محاسبه دقیق هزینه‌های اجرای طرح گفت: برای پیشبرد این پروژه باید با نگاهی واقع‌بینانه، هزینه‌های مورد نیاز مشخص و زمان‌بندی دقیق برای اجرای مراحل مختلف تعیین شود.

امیری خواستار تعیین سهم دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه شد و افزود: دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط باید سهم دقیق دولت و بخش خصوصی را در هر بخش مشخص کنند تا تصمیمی اجرایی، منطقی و مبتنی بر تأمین منافع طرفین اتخاذ شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع مستقر در مسیر راه‌آهن شیراز-گل‌گهر گفت: واحدهای فولادی و پتروشیمی می‌توانند نقش مؤثری در تأمین مالی و مشارکت در اجرای این خط ریلی داشته باشند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: تکمیل این زیرساخت علاوه بر منافع عمومی، منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای صنایع مستقر در منطقه ایجاد می‌کند و همین موضوع می‌تواند توجیه اقتصادی طرح را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقویت کند.

امیری در پایان خواستار تهیه گزارش کارشناسی دقیق درباره سهم مشارکت ذی‌نفعان و پیمانکاران شد و گفت: در نشست‌های آتی باید اطلاعات شفاف و تخصصی درباره هزینه‌ها، منابع مالی و سهم هر یک از طرف‌ها ارائه شود تا بر اساس اولویت‌های فنی، برای آغاز عملیات اجرایی و تکمیل قطعات باقی‌مانده تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: هدف این است که پروژه راه‌آهن شیراز-گل‌گهر از وضعیت رکود خارج شده و با یک برنامه اجرایی مشخص به نتیجه برسد.