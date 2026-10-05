حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به آغاز فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی در پنج بانک، گفت: این اقدام کار درستی نیست و باعث افزایش عطش افراد برای خرید دلار می‌شود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که در این شرایط، آرامش روانی در جامعه و بین مردم ایجاد شود و عطش درخواست دلار کاهش یابد.

وی افزود: این اقدام بانک مرکزی چه معنایی دارد که هر فردی بتواند برای خرید ۱۰ هزار دلار اقدام کند؟ مبنای این کار چیست؟ رئیس مجلس و برخی از نمایندگان نیز در جلسه اخیر صحن مجلس، انتقاد و تعجب خود را نسبت به این اقدام ابراز کردند. این کار هیچ منطقی ندارد و اشتباه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به جای اینکه دلار در اختیار هر فردی قرار گیرد، باید ارز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شود یا برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها اختصاص یابد تا کارخانجات تعطیل نشوند. همچنین باید ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه دارو اختصاص پیدا کند. چه دلیلی دارد که فردی که نیازی به ارز ندارد، فقط بر اساس آنکه تمکن مالی خوبی دارد، بتواند تا این اندازه دلار خریداری کند و آن را در متکای خود بگذارد؟

سلیمی ادامه داد: مردم عادی توان خرید ۱۰ هزار دلار را ندارند. این اقدام باعث می‌شود برخی افراد سودجو، کارت ملی دیگران را بگیرند تا بتوانند ارز بیشتری خریداری کنند. این کار در شرایط فعلی کشور بسیار عجیب است و هیچ منطقی ندارد.

وی گفت: از یک طرف دولت چندی پیش اعلام کرد که اگر به هر دلیلی به منزل فردی مراجعه شود و رقم بالای ۱۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد، این موضوع قاچاق تلقی خواهد شد، اما از طرف دیگر چنین تصمیمی گرفته می‌شود؛ این تصمیمات درست نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس حتما در این زمینه جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، برای پاسخگویی دعوت خواهیم کرد و حتماً در برابر این اقدام می‌ایستیم.