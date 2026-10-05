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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

زیبا:فعالیت‌های معدنی در کنگان با رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شود

زیبا:فعالیت‌های معدنی در کنگان با رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شود

بوشهر - فرماندار کنگان بر ضرورت رعایت قوانین و الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی و تصمیم‌گیری درباره مسائل مرتبط با منابع طبیعی بر اساس بررسی‌های کارشناسی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر دوشنبه در بازدید میدانی از منطقه تنگ هاکان کنگان با حضور کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، صنعت، معدن و تجارت و منابع آب استان و شهرستان، رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط و جمعی از فعالان محیط زیست اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک اصل مهم است و همه فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی انجام شود.

وی افزود: این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت زیست‌محیطی منطقه، مسائل و دغدغه‌های موجود و همچنین ارزیابی فعالیت معدن مستقر در محدوده تنگ هاکان انجام شد و ابعاد مختلف موضوع با حضور کارشناسان دستگاه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار کنگان با تأکید بر ضرورت استمرار بازدیدها و نظارت‌های میدانی بیان کرد: در موضوعاتی که با محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق عمومی ارتباط مستقیم دارد، تصمیم‌گیری باید بر مبنای مستندات، ضوابط قانونی و نظر کارشناسان دستگاه‌های تخصصی صورت گیرد.

زیبا:فعالیت‌های معدنی در کنگان با رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شود

زیبا خاطرنشان کرد: اقدامات مثبت و رو به جلویی در حوزه مسائل زیست‌محیطی شهرستان کنگان شکل گرفته است و انتظار می‌رود این روند با جدیت، نظارت مستمر و تعامل دستگاه‌های مسئول ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های استانی گفت: موضوعات مطرح‌شده در بازدید از تنگ هاکان باید به‌صورت تخصصی جمع‌بندی شود و در جلسات پیش‌رو نیز از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط استانی دعوت خواهد شد تا ابعاد مختلف موضوع با دقت بررسی و تصمیمات لازم در چارچوب قانون اتخاذ شود.

فرماندار کنگان تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های قانونی و توسعه‌ای در کنار حفاظت از محیط زیست معنا پیدا می‌کند و هیچ فعالیتی نباید موجب نادیده گرفتن ضوابط قانونی، ملاحظات زیست‌محیطی و ضرورت صیانت از منابع طبیعی شود.

زیبا:فعالیت‌های معدنی در کنگان با رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شود

زیبا افزود: هدف از این بررسی‌ها ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی شهرستان است و لازم است همه دستگاه‌های مسئول در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

در پایان این بازدید، مسئولان و کارشناسان حاضر وضعیت منطقه تنگ هاکان و مسائل مرتبط با فعالیت معدن مستقر در این محدوده را از نزدیک بررسی کردند تا پس از جمع‌بندی نظرات تخصصی دستگاه‌های متولی، موضوع در جلسات کارشناسی آتی پیگیری و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

کد مطلب 6968760

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