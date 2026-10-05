به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر دوشنبه در بازدید میدانی از منطقه تنگ هاکان کنگان با حضور کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، صنعت، معدن و تجارت و منابع آب استان و شهرستان، رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط و جمعی از فعالان محیط زیست اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک اصل مهم است و همه فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی انجام شود.

وی افزود: این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت زیست‌محیطی منطقه، مسائل و دغدغه‌های موجود و همچنین ارزیابی فعالیت معدن مستقر در محدوده تنگ هاکان انجام شد و ابعاد مختلف موضوع با حضور کارشناسان دستگاه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار کنگان با تأکید بر ضرورت استمرار بازدیدها و نظارت‌های میدانی بیان کرد: در موضوعاتی که با محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق عمومی ارتباط مستقیم دارد، تصمیم‌گیری باید بر مبنای مستندات، ضوابط قانونی و نظر کارشناسان دستگاه‌های تخصصی صورت گیرد.

زیبا خاطرنشان کرد: اقدامات مثبت و رو به جلویی در حوزه مسائل زیست‌محیطی شهرستان کنگان شکل گرفته است و انتظار می‌رود این روند با جدیت، نظارت مستمر و تعامل دستگاه‌های مسئول ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های استانی گفت: موضوعات مطرح‌شده در بازدید از تنگ هاکان باید به‌صورت تخصصی جمع‌بندی شود و در جلسات پیش‌رو نیز از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط استانی دعوت خواهد شد تا ابعاد مختلف موضوع با دقت بررسی و تصمیمات لازم در چارچوب قانون اتخاذ شود.

فرماندار کنگان تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های قانونی و توسعه‌ای در کنار حفاظت از محیط زیست معنا پیدا می‌کند و هیچ فعالیتی نباید موجب نادیده گرفتن ضوابط قانونی، ملاحظات زیست‌محیطی و ضرورت صیانت از منابع طبیعی شود.

زیبا افزود: هدف از این بررسی‌ها ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی شهرستان است و لازم است همه دستگاه‌های مسئول در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

در پایان این بازدید، مسئولان و کارشناسان حاضر وضعیت منطقه تنگ هاکان و مسائل مرتبط با فعالیت معدن مستقر در این محدوده را از نزدیک بررسی کردند تا پس از جمع‌بندی نظرات تخصصی دستگاه‌های متولی، موضوع در جلسات کارشناسی آتی پیگیری و درباره آن تصمیم‌گیری شود.