به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر شنبه همزمان با روز جهانی محیط زیست، با حضور در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با رئیس و کارکنان این اداره، از بخش‌های مختلف و واحدهای اداری آن بازدید کرد.

فرماندار کنگان در این دیدار با تبریک روز جهانی محیط زیست و قدردانی از تلاش‌های مجموعه حفاظت محیط زیست شهرستان، نقش این مجموعه را در صیانت از منابع طبیعی، حفظ حقوق عمومی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی جامعه بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه‌های طبیعی و تحقق توسعه پایدار ایفا کند.

زیبا با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کارکنان این مجموعه به عنوان ضابطان قضایی، مسئولیت مهمی در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی بر عهده دارند و می‌توانند به عنوان بازویی توانمند در کنار مجموعه اجرایی شهرستان، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.



فرماندار کنگان همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان اداره حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تبادل ایده‌ها و تجربیات، می‌توان زمینه اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه و اثرگذار را در شهرستان فراهم کرد و برای آینده شهرستان، چشم‌اندازی مبتنی بر توسعه متوازن و حفظ محیط زیست ترسیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کنگان، توجه به ملاحظات زیست‌محیطی را از الزامات توسعه این حوزه دانست و افزود: احیای جنگل‌های حرا، حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی، پیگیری مطالبات زیست‌محیطی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی از جمله مأموریت‌های مهمی است که نیازمند همکاری و تعامل مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار کنگان در پایان ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، از زحمات آنان در پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان تقدیر کرد و برای مجموعه این اداره آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.