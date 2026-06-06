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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

 فرماندار کنگان: توسعه پایدار نیازمند توجه به الزامات زیست‌محیطی است

 فرماندار کنگان: توسعه پایدار نیازمند توجه به الزامات زیست‌محیطی است

بوشهر- فرماندار کنگان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست گفت: توسعه پایدار در گرو توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر شنبه همزمان با روز جهانی محیط زیست، با حضور در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با رئیس و کارکنان این اداره، از بخش‌های مختلف و واحدهای اداری آن بازدید کرد.

فرماندار کنگان در این دیدار با تبریک روز جهانی محیط زیست و قدردانی از تلاش‌های مجموعه حفاظت محیط زیست شهرستان، نقش این مجموعه را در صیانت از منابع طبیعی، حفظ حقوق عمومی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی جامعه بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه‌های طبیعی و تحقق توسعه پایدار ایفا کند.

زیبا با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کارکنان این مجموعه به عنوان ضابطان قضایی، مسئولیت مهمی در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی بر عهده دارند و می‌توانند به عنوان بازویی توانمند در کنار مجموعه اجرایی شهرستان، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

 فرماندار کنگان: توسعه پایدار نیازمند توجه به الزامات زیست‌محیطی است


فرماندار کنگان همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان اداره حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تبادل ایده‌ها و تجربیات، می‌توان زمینه اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه و اثرگذار را در شهرستان فراهم کرد و برای آینده شهرستان، چشم‌اندازی مبتنی بر توسعه متوازن و حفظ محیط زیست ترسیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کنگان، توجه به ملاحظات زیست‌محیطی را از الزامات توسعه این حوزه دانست و افزود: احیای جنگل‌های حرا، حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی، پیگیری مطالبات زیست‌محیطی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی از جمله مأموریت‌های مهمی است که نیازمند همکاری و تعامل مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.

فرماندار کنگان در پایان ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، از زحمات آنان در پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان تقدیر کرد و برای مجموعه این اداره آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.

کد مطلب 6852200

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