به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی عصر دوشنبه در نشست مشترک با مدیران ارشد صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، مسائل و مطالبات شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان منطقه را بررسی کرد.

فیاضی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های نور و محمودآباد اظهار کرد: توانمندی‌های علمی و صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان منطقه می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار داشته باشد و لازم است این ظرفیت‌ها در برنامه‌های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی جایگاه جدی‌تری پیدا کند.

وی، تأمین مالی و توسعه بازار را از جمله دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: رفع موانع پیش روی فعالیت این مجموعه‌ها و فراهم کردن زمینه برای گسترش بازار محصولات و خدمات فناورانه باید در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان نخبگان، شرکت‌های فناور و نهادهای حمایتی تأکید کرد و گفت: ایجاد تعاملات هدفمند میان این بخش‌ها می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و تسریع در رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را فراهم کند.

وی بهره‌گیری حداکثری از ابزارها و ظرفیت‌های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی را از مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان منطقه دانست و بر ضرورت تسهیل دسترسی آنها به این حمایت‌ها تأکید کرد.

فیاضی در پایان خاطرنشان کرد: تشریح ظرفیت‌های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های منطقه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری در نور و محمودآباد باید در دستور کار قرار گیرد تا مسیر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان منطقه هموارتر شود.