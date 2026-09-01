پای کیوی ایران دوباره به بازار هند باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلیمقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات در نشست هماندیشی و هماهنگی برای بررسی فرایند صادرات کیوی، با تشریح مسیر دشوارِ رفع ممنوعیت صادرات کیوی به هند پس از سال ۲۰۲۰ میلادی، اظهار کرد: با اتخاذ نظم و نظامِ دقیق در فرایندهای صادراتی و پایبندی به پروتکلهای فنی، خوشبختانه توانستیم ضمن بازگشت به بازار هند، شاهد افزایش ارزش این محصول و سودآوری مستقیم برای باغداران باشیم؛ دستاوردی که اکنون انگیزه توسعه باغات را دوباره در کشور زنده کرده است.
وی با تأکید بر اینکه زمان محدود باقیمانده تا آغاز فصل صادرات (مهر ماه) افزود: همافزایی حداکثری برای اجرای بند خ ماده ۷۱ برنامه هفتم توسعه الزامی بوده و همه بخشهای مرتبط باید در قالب سامانه یکتا نسبت به ثبت دقیق اطلاعات مربوطه اقدام کنند.
جلیلی در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بوروکراسیهای پیچیده در کشور مقصد (هند)، از تمامی نمایندگان حاضر خواست تا با ارائه راهکارهای عملیاتی و مشخص در این جلسه، تکلیف نهایی لیستهای صادراتی را روشن کنند تا روند صادرات کیوی امسال، دقیقتر و شفافتر از سالهای گذشته تداوم یابد.
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