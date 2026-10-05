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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

پسماند سمنان نسخه واحد ندارد؛ راهکارها باید منطقه‌ای آزموده شوند

پسماند سمنان نسخه واحد ندارد؛ راهکارها باید منطقه‌ای آزموده شوند

سمنان- معاون استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت منطقه‌ای پسماند، گفت: راهکارها باید متناسب با شرایط هر منطقه و با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و مشارکت مردم آزموده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات بعدازظهر دوشنبه در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان سمنان که در استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی و شرایط متفاوت مناطق، اظهار کرد: مدیریت پسماند باید به‌صورت آزمایشی و متناسب با ویژگی‌های هر منطقه دنبال شود و در کنار ملاحظات زیست‌محیطی، توجیه اقتصادی و مشارکت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه موفق استان سمنان در اجرای طرح‌های انرژی پاک افزود: همان‌گونه که در حوزه انرژی به راهکارهای متناسب با شرایط هر منطقه نیاز داریم، در مدیریت پسماند نیز نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه شهرها و روستاها ارائه کرد.

معاون استاندار سمنان تصریح کرد: راهکارهای مدیریت پسماند باید ابتدا در مقیاس‌های کوچک و مناطق مختلف آزموده شود و پس از ارزیابی نتایج، نسبت به توسعه و اجرای آن‌ها اقدام کرد.

ایلیات با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع انحصارها و موانع موجود در چرخه بازیافت، گفت: توسعه مدیریت اصولی پسماند بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی شیرابه‌های پسماند، بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به این موضوع تأکید کرد.

معاون استاندار سمنان در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ باید از خانواده‌ها آغاز شود و مسئولان نیز باید در این زمینه پیشگام باشند.

کد مطلب 6968975

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