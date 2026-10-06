به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر شتول، مدیر اجرایی مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» در پیامی خطاب به گروه رسانه‌ای مهر، از همکاری این مجموعه در برگزاری و پوشش نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره این مسابقه در تهران تقدیر کرد.

شتول در این پیام، با اشاره به نقش گروه رسانه‌ای مهر در برگزاری این نمایشگاه، از حرفه‌ای‌گری و مشارکت این مجموعه در تقویت گفت‌وگوی ایران و روسیه قدردانی کرد.

مدیر اجرایی مسابقه «آندری استنین» همچنین از خبرگزاری مهر به دلیل حمایت از برگزاری و پوشش نمایشگاه تشکر کرد و افزود که این همکاری زمینه آشنایی عکاسان جوان مستعد و علاقه‌مندان به هنر عکاسی در ایران و منطقه با این رقابت بین‌المللی را فراهم کرده است.

وی در ادامه بر آمادگی گروه رسانه‌ای «روسیا سگودنیا» برای گسترش همکاری با گروه رسانه‌ای مهر در پروژه‌های مختلف تأکید و اعلام کرد که این مجموعه از ابتکارات خبرگزاری مهر در روسیه استقبال و حمایت خواهد کرد.

نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» با همکاری گروه رسانه‌ای مهر و خانه عکاسان ایران، ۲۳ تا ۳۱ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری تهران برگزار شد.

یازدهمین دوره مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» در سال ۲۰۲۵ برگزار شد و آثار عکاسان جوان کشورهای مختلف در آن به رقابت پرداختند. این مسابقه به ابتکار گروه رسانه‌ای «روسیا سگودنیا» با هدف کشف استعدادهای جدید، حمایت از استانداردهای حرفه‌ای عکاسی خبری و توسعه عکاسی مستند برگزار می‌شود.