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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

تقدیر مدیر اجرایی مسابقه «آندری استنین» از گروه رسانه‌ای مهر

تقدیر مدیر اجرایی مسابقه «آندری استنین» از گروه رسانه‌ای مهر

مدیر اجرایی مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» از گروه رسانه‌ای مهر برای همکاری و حمایت در برگزاری و پوشش نمایشگاه آثار برگزیدگان این رقابت در تهران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر شتول، مدیر اجرایی مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» در پیامی خطاب به گروه رسانه‌ای مهر، از همکاری این مجموعه در برگزاری و پوشش نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره این مسابقه در تهران تقدیر کرد.

شتول در این پیام، با اشاره به نقش گروه رسانه‌ای مهر در برگزاری این نمایشگاه، از حرفه‌ای‌گری و مشارکت این مجموعه در تقویت گفت‌وگوی ایران و روسیه قدردانی کرد.

مدیر اجرایی مسابقه «آندری استنین» همچنین از خبرگزاری مهر به دلیل حمایت از برگزاری و پوشش نمایشگاه تشکر کرد و افزود که این همکاری زمینه آشنایی عکاسان جوان مستعد و علاقه‌مندان به هنر عکاسی در ایران و منطقه با این رقابت بین‌المللی را فراهم کرده است.

وی در ادامه بر آمادگی گروه رسانه‌ای «روسیا سگودنیا» برای گسترش همکاری با گروه رسانه‌ای مهر در پروژه‌های مختلف تأکید و اعلام کرد که این مجموعه از ابتکارات خبرگزاری مهر در روسیه استقبال و حمایت خواهد کرد.

نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» با همکاری گروه رسانه‌ای مهر و خانه عکاسان ایران، ۲۳ تا ۳۱ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری تهران برگزار شد.

یازدهمین دوره مسابقه بین‌المللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» در سال ۲۰۲۵ برگزار شد و آثار عکاسان جوان کشورهای مختلف در آن به رقابت پرداختند. این مسابقه به ابتکار گروه رسانه‌ای «روسیا سگودنیا» با هدف کشف استعدادهای جدید، حمایت از استانداردهای حرفه‌ای عکاسی خبری و توسعه عکاسی مستند برگزار می‌شود.

تقدیر مدیر اجرایی مسابقه «آندری استنین» از گروه رسانه‌ای مهر

کد مطلب 6969546
زینب آزاد

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