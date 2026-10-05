نهادهای نظارتی به پرونده عدم اجرای تعهدات بانک صنعت و معدن ورود کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن ابوئی با اشاره به مطالبات فولاد بافق اظهار کرد: ضمانت‌های پرداخت مربوط به اعتبار اسنادی و برات‌های ریالی، با وجود کد تأیید بانک مرکزی، بعد از گذشت بیش از دو ماه همچنان از سوی بانک صنعت و معدن به مرحله اجرای نرسیده و این تعلل، منابع مالی مورد نیاز تولید و اشتغال بیش از شش هزار خانوار را با چالش جدی مواجه کرده است.

رئیس هیأت‌مدیره فولاد بافق با اشاره به طرح مستقیم موضوع در سطح دولت گفت: در جلسه با رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، موضوع عملکرد برخی بانک‌ها و به‌طور مشخص پرونده بانک صنعت و معدن مطرح و درخواست رسیدگی به تخلفات یا انحرافات احتمالی و دلایل عدم اجرای تعهدات بعد از گذشت بیش از دو ماه ارائه شد.

ابوئی ادامه داد: در همین جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حضور رئیس‌جمهور، موضع فولاد بافق را محق دانست. اکنون پرسش اینجاست که وقتی موضوع در بالاترین سطح اجرایی کشور مطرح شده و دستگاه‌های مسئول نیز آن را بررسی کرده‌اند، چرا همچنان اجرای تعهدات با تأخیر مواجه است؟

رئیس هیأت‌مدیره فولاد بافق در پایان گفت: قانون و تعهد بانکی نباید بازیچه تصمیمات شخصی شود. اگر تخلف، انحراف یا قصوری رخ داده است، باید مسئول آن مشخص شود و اگر تعهد بانک قطعی است، دیگر دلیلی برای معطل ماندن منابع تولید وجود ندارد.تعهدات پرداخت و خاطی به مراجع ذی صلاح معرفی شود.