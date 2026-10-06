به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله حسنی مدیر برق شهرستان فلارد در تشریح خبر گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مدد جویان نهادهای حمایتی در سطح شهرستان فلارد احداث و وارد مدار تولید برق شده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از درگاه های رفع ناترازی انرژی گفت: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق در ساعات اوج مصرف، با ایجاد درآمد مستمر، نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش درآمد خانوارها دارند.

حسنی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گامی مؤثر در ؛ استفاده از انرژی پاک و حفظ منابع زیستی ، کاهش آلودگی های زیست محیطی و تامین برق مطمئن وپایدار می باشد.

گفتنی است؛ درآمد زایی نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه برق ، سالیانه بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد و وزارت نیرو برق تولیدی را به مدت ۲۰ سال تضمینی خرید می‌کند.