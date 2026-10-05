به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی دوشنبه شب در نشست هم‌اندیشی با پیشکسوتان مرز و مرزبانی استان که با حضور جمعی از نیروهای بازنشسته و فعال مرزبانی برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی پیشکسوتان در انتقال تجربیات به نسل جدید، تأکید کرد: پیشکسوتان، سرمایه‌های بی‌بدیل هر سازمانی هستند و این ارزش در حوزه‌های حساس نظامی و انتظامی دوچندان می‌شود.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با یادآوری سختی‌های مأموریت‌های مرزی و چالش‌های دوران خدمت این عزیزان، خاطرنشان کرد: میراث و اعتبار امروز سازمان، حاصل تلاش‌ها و صبوری پیشکسوتانی است که کوله‌باری از تجربه و جانفشانی را در مسیر تأمین امنیت مرزهای آبی کشور به یادگار گذاشته‌اند.

در ادامه این نشست، طرفین پیرامون چالش‌های موجود و راهکارهای تقویت پیوند میان نسل‌های مختلف مرزبانی و نقش پیشکسوتان در حوزه‌های آموزشی و مشاوره‌ای تبادل نظر کردند.