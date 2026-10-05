مراحل اجرایی میدان امام (ره)ارومیه با سرعت تمام ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت اجرایی طرح میدان امام(ره) ارومیهبا اشاره به این که ۳۲ سال است که مراحل اجرایی طرح میدان امام ارومیه آغاز شده است، اظهار کرد: طرح مسجد جامع ارومیه که در این میدان جانمایی شده قرار است در فهرست آثار ثبت جهانی یونسکو قرار گیرد به همین دلیل باید مراحل اجرایی آن با سرعت تمام ادامه یابد.

وی افزود: آذربایجان غربی بیش از یک هزار و ۹۵۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی دارد که نشان از ظرفیت کم نظیر این استان در حوزه میراث فرهنگی است.

رحمانی با بیان این که ظرفیت میدان امام ارومیه در کنار مسجد تاریخی جامع کمتر از میدان امام اصفهان نیست خاطرنشان کرد: دستور داده شده تا زمین‌های معارض و داخل محدوده میدان متعلق به مردم با ده درصد افزایش قیمت کارشناسی به آنها پرداخت شود.

استاندار از حوزه علمیه بابت همکاری در اتمام مراحل اجرایی میدان امام تشکر کرد و گفت: باید در اجرای این طرح حق و حقوق حوزه علمیه نیز تماما مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی با تاکید بر این که باید در این طرح مکان حوزه علمیه در کنار بازار جانمایی و تعریف شده تا مشخص شود که از قدیم الایام بازاریان دروس مربوط به مکاسب را در حوزه‌ها می‌آموختند افزود: طرح میدان امام ارومیه باید از فردا وارد مراحل اجرایی شود و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی طرح‌های مهم استان و رسیدن عمر آنها به بیش از ۲۰ سال، اظهار کرد: ساماندهی اطراف مسجد جامع ارومیه و منطقه مرکزی شهر موسوم به میدان امام(ره) یکی از مهم‌ترین این طرح‌هاست.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: طرح‌هایی مانند میدان امام(ره) باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌رسیدند و زمینه‌ساز رونق و شکوفایی شهر می‌شدند اما برخی موانع و کارشکنی‌ها که همچنان نیز وجود دارد، مانع تحقق این هدف شده است.

رحمانی با تاکید بر ظرفیت‌های ارومیه برای تبدیل شدن به شهری متفاوت در عرصه گردشگری و فرهنگی گفت: برنامه‌ریزی‌های متعددی در این زمینه انجام شده است اما اجرای آنها نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های مسئول و پرهیز از جزئی‌ نگری است.

هدف اصلی تکمیل طرح میدان امام(ره) و فراهم کردن زمینه ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه است

وی افزود: هدف اصلی تکمیل طرح میدان امام(ره) و فراهم کردن زمینه ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه است و برای تحقق این اهداف باید اقدامات مورد نیاز با سرعت بیشتری انجام شود که در این مسیر علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، همراهی اصناف و کسبه اطراف طرح نیز ضروری است.

رحمانی همچنین با اشاره به تکمیل سریع یادمان شمس تبریزی در خوی اظهار کرد: اجرای این پروژه نشان داد که با برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌توان طرح‌ها را در مدت زمان مناسب به سرانجام رساند و همین رویکرد باید در پروژه میدان امام ارومیه و طرح‌های مرتبط با روستای حسنلو نیز دنبال شود.

وی با بیان اینکه حتی در جریان جنگ اخیر نیز فعالیت‌های استان متوقف نشد، افزود: طرح میدان امام(ره) نیز نباید در این مدت و پس از آن متوقف می‌شد و لازم بود اقدامات اجرایی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند که در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.

تاکید بر تسریع در روند اجرایی میدان امام ارومیه

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به موافقت حوزه علمیه برای جابجایی جهت احداث میدان امام ارومیه گفت: باید در این زمینه حقوق تمامی افراد ذی نفع در محل احداث این میدان در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر این که باید شرایط ساختمان جدید حوزه علمیه امام خمینی ره برای تحصیل طلاب فراهم شود افزود: درصورت فراهم شدن این امکانات حوزه در سریعترین زمان ممکن کار نقل و انتقالات را انجام می‌دهد.

شهردار ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به تملک واحدهای افراد حقیقی برای توسعه میدان امام ارومیه گفت: ۳۱ مغازه در مالکیت افراد حقیقی قرار داشت که با اتخاذ تمهیدات قانونی این مغازه‌ها در اختیار پیمانکاران میراثرفرهنگی برای اصلاح ساختارها و تعمیرات مورد نیاز قرار دارد.

آیدین رحمانی افزود: با برآوردهای کارشناسی سعی شده تا مغازه‌های موجود کارشناسی قیمت شوند و کارشناسان ۴۰ درصد رقم را اضافه‌تر نوشتند تا حقوق مالکین تضییع نشود.

مرتضی صفری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این جلسه میدان امام و مسجد جامع ارومیه را تنها فرصت جهانی شدن شهر ارومیه دانست و گفت: بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز و آماده سازی مسجد جامع ارومیه هزینه شده و هیچ مشکلی برای ثبت جهانی وجود ندارد.

در این جلسه استاندار آذربایجان غربی ضرب العجل ۱۵ روزه‌ای برای محیا کردن شرایط لازم در ساختمان جدید حوزه علمیه امام خمینی ره جهت نقل و انتقال این حوزه صادر کرد.