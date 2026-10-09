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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

جباری: متهم پرونده آزار جنسی در دیواندره به زندان رفت

جباری: متهم پرونده آزار جنسی در دیواندره به زندان رفت

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان از بازداشت و اعزام متهم یک پرونده در دیواندره به زندان خبر داد و گفت: این پرونده با شکایت پنج نفر تشکیل شده و برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی شکایت پنج نفر، پرونده‌ای در شهرستان دیواندره تشکیل و متهم پس از احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام، روانه زندان شد.

وی افزود: اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن» است و رسیدگی قضایی به موضوع در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک مرکز استان عنوان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و روشن شدن جزئیات پرونده ادامه دارد.

جباری تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از طی مراحل قانونی و مشخص شدن ابعاد موضوع، به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

کد مطلب 6972267

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