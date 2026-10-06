به گزارش خبرگزاری مهر،مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور با عنوان جام کریمه اهل‌بیت(س) و گرامیداشت آقای شهید ایران در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم آغاز شده و تا ۲۱ مهرماه ادامه خواهد داشت و ورزشکاران در دو بخش آقایان و بانوان با یکدیگر در این آوردگاه کشوری به رقابت می‌پردازند.

در بخش بانوان حدود هزار شرکت‌کننده و در بخش آقایان نیز بیش از هزار و ۳۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در این رقابت‌ها حضور دارند که این میزان مشارکت، مسابقات قم را به یکی از رویدادهای کم‌نظیر موی‌تای کشور تبدیل کرده است.



مسابقات در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن شناسایی استعدادها و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی و فراهم کردن زمینه انتخاب ورزشکاران شایسته برای تیم ملی است.



۱۵۰ داور رسمی در بخش بانوان و ۲۰۰ داور رسمی در بخش آقایان مسئولیت قضاوت رقابت‌ها را بر عهده دارند.



ورزشکاران بر روی سه تاتامی به طور همزمان با هم رقابت می کنند و پنج داور نیز در هر تاتامی مسئولیت قضاوت را بر عهده دارند تا رقابت‌ها بر اساس ضوابط فنی این رشته ورزشی برگزار شود.



مسابقات موی‌تای در قم در دو بخش اصلی رینگ و تاتمی برگزار می‌شود و در بخش رینگ، رقابت‌های مبارزه برگزار می‌شود و ورزشکاران در قالب مسابقات مبارزه‌ای مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.



این بخش با برگزاری همزمان رقابت‌ها در سه رینگ مجزا دنبال می‌شود تا مسابقات در گروه‌ها و رده‌های مختلف با نظم و سرعت بیشتری برگزار شود.



بخش تاتمی نیز به رقابت‌های تکنیکی اختصاص دارد و ورزشکاران در این بخش توانایی فنی و مهارتی خود را در اجرای تکنیک‌ها به نمایش می‌گذارند.



در کنار این دو بخش، اجرای فرم‌های کرو و مای‌موی نیز در برنامه مسابقات قرار دارد و این بخش، اجرای فرم‌های تخصصی را شامل می‌شود و ورزشکاران بر اساس کیفیت و نحوه اجرای فرم در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند.



مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور جام کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام و گرامیداشت آقای شهید ایران تا ۲۱ مهرماه در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم ادامه خواهد داشت.



این رویداد با مشارکت مجموعه‌های مختلف از جمله شهرداری قم، استانداری، اداره کل ورزش و جوانان و مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس برگزار می‌شود.