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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

مجازات تخلف انجمن‌ها و تشکل‌ها در طرح مقابله با نفوذ تعیین شد

مجازات تخلف انجمن‌ها و تشکل‌ها در طرح مقابله با نفوذ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، ماده ۲۱ این طرح را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، ماده ۲۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۱ این طرح، تخلف سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها از وظایف مندرج در فصل اول این قانون، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی، مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

همچنین طبق تبصره این ماده، اتخاذ تصمیم درباره عدم رعایت مفاد این قانون برای احزاب، اصناف و اتحادیه‌ها، مطابق قوانین مربوط انجام خواهد شد.

کد مطلب 6969483
زهرا علیدادی

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