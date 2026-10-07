به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا صبح چهارشنبه در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در فرایند درجه‌بندی نانوایی‌ها، مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط با تولید نان باکیفیت، سالم و بهداشتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتیجه این ارزیابی در تعیین سهمیه خبازی‌ها مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه نظارت‌های هوشمند بر فعالیت نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای افزود: ۶۲ نانوایی آرد نیمه‌یارانه‌ای در استان به سامانه و کارت‌خوان نانینو مجهز شده‌اند که این اقدام، زمینه نظارت دقیق‌تر و هوشمندتر بر عملکرد نانوایی‌ها را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: استفاده از داده‌های حاصل از نظارت‌های هوشمند، امکان رصد دقیق‌تر میزان مصرف آرد، عملکرد نانوایی‌ها و نحوه عرضه نان را فراهم کرده و انتظار می‌رود با تداوم این روند، کیفیت و کمیت نان تولیدی در استان نیز ارتقا یابد.

رجائی‌نیا همچنین از اعمال اصلاحیه استاندارد ۱۰۳ آرد و نان در استان خبر داد و گفت: کاهش میزان سبوس‌گیری انواع نان در چارچوب این اصلاحیه با هدف افزایش ارزش غذایی نان و ارتقای کیفیت محصول تولیدی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: گزارش عملکرد نانوایی‌ها بر اساس داده‌های حاصل از نظارت‌های هوشمند، در کارگروه‌های گندم، آرد و نان شهرستان‌ها و همچنین شعب تعزیرات حکومتی با دقت بررسی خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، ضمن اتخاذ تصمیمات لازم، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رجائی‌نیا خاطرنشان کرد: تقویت نظارت هوشمند، اجرای دقیق استانداردهای کیفی و بهداشتی و ارزیابی مستمر عملکرد خبازی‌ها، سه محور مهم ساماندهی شبکه تولید و عرضه نان در استان است.