به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.
طبق این مصوبه، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون، ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد ماده مستثنا هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.
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